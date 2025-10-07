दिल्ली में बढ़ने लगे डेंगू और मलेरिया के मरीज, डॉक्टर से जानिए इसके लक्षण और बचाव के तरीके
लूज मोशन के साथ आ रहे हैं डेंगू के अधिकतर मरीज, हियरिंग लॉस की भी हुई समस्या
Published : October 7, 2025 at 3:47 PM IST
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ के बाद अब डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोत्तरी के साथ असर दिखने लगा है. अस्पतालों में डेंगू के मरीज भर्ती भी होने लगे हैं. कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनकी स्थिति काफी गंभीर है. डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर ईटीवी भारत ने जीटीबी अस्पताल में डेंगू के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर कुलदीप कुमार से बातचीत की. डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि जीटीबी अस्पताल में इस समय डेंगू के चार मरीज भर्ती हैं. इसके अलावा, 20 डेंगू के संदिग्ध मरीज भी भर्ती हैं. इन मरीजों की डेंगू की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. रिपोर्ट आने के बाद ही उनमें डेंगू की पुष्टि होगी.
लूज मोशन के लक्षणों के साथ आ रहे डेंगू के अधिकतर मरीज
डॉक्टर कुलदीप कुमार ने बताया कि अभी जो डेंगू के लक्षण वाले अधिकतर मरीजों को लूजमोशन की समस्या हो रही है. ये मरीज पेट दर्द, हाई ग्रेड फीवर और डायरिया की समस्या के साथ आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक 19 साल की युवती को डेंगू और मलेरिया का गंभीर संक्रमण होने पर जीटीबी अस्पताल लाया गया. उसको मलेरिया की गंभीर स्थिति फेल्सिपेरम का संक्रमण था.
डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि इसकी वजह से उसका हियरिंग लॉस भी हुआ है, जो बहुत रेयर है. अब पांच दिन बाद उसकी स्थिति में काफी सुधार है. उसका एल्बुमिन मात्र 1.1 रह गया था. इसकी वजह से उसका हार्ट और लिवर भी प्रभावित हुआ. उसको एल्बुमिन के इंजेक्शन देकर इलाज किया गया, जिससे तेजी से रिकवरी हुई है. अब मरीज प्रॉपर डाइट ले रही है. वह खतरे से बाहर है. डेंगू और मलेरिया का डबल अटैक होने से उसकी कंडीशन क्रिटिकल हुई थी.
दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कई महीने से एल्बुमिन की कमी
डॉक्टर कुलदीप कुमार ने बताया कि जीटीबी अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के मरीजों के इलाज के लिए अधिकतर दवाइयां और उपकरण उपलब्ध हैं. डेंगू में ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं होती है. अधिकतर पैरासिटामोल का ही उपयोग होता है. बाकी जो फ्लूइड वगैरह डेंगू में चढ़ाना होता है वह भी उपलब्ध है. बस एल्बुमिन जो प्रोटीन का इंजेक्शन है उसकी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पिछले दो तीन महीने से कमी है. वह अभी सीपीए की ओर से पर्चेज नहीं हो पा रही है. अभी जीटीबी अस्पताल में एल्बुमिन को राजीव गांधी अस्पताल से अपने मरीजों के लिए लेकर काम चलाया है. उन्होंने बताया कि डेंगू के इलाज में एल्बुमिन की आवश्यकता होती है.
स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में भी डेंगू के मरीजों में लूजमोशन के लक्षण
स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया कि उनके यहां भी डेंगू के जो संदिग्ध मरीज आ रहे हैं उनमें लूज मोशन के लक्षण हैं. दो मरीजों में अभी डेंगू की पुष्टि हुई है, बाकी पांच मरीज अभी संदिग्ध हैं. उनका डेंगू के लक्षणों के आधार पर इलाज हो रहा है. डेंगू की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी. बाकी डेंगू के मरीज अधिकतर ओपीडी में ही दवा लेकर ठीक हो रहे हैं. स्थिति नियंत्रण में है. अस्पताल में डेंगू के इलाज के लिए दवाइयां और प्लेटलेट्स की पर्याप्त व्यवस्था है.
दिल्ली में अभी तक डेंगू और मलेरिया के मामले:
- दिल्ली में चार अक्टूबर तक डेंगू के कुल मामले: 840
- दिल्ली में अब तक आए मलेरिया के कुल मामले: 431
- दिल्ली में अब तक आए चिकनगुनिया के कुल मामले: 75
ये भी पढ़ें: