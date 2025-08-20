जींदः जिले के गांव कंडेला के लोगों ने मनीषा मौत केस के विरोध में बुधवार को जींद-कैथल नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया. प्रदर्शनकारी मनीषा मौत केस की निष्पक्ष जांच, हत्यारों का सुराग लगा कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे. जाम लगने की सूचना पाकर सदर थाना प्रभारी बलजीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाम लगाए लोगों को समझाने की कोशिश की. लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने जाम स्थल से दूरी बना ली. बाद में गांव के प्रमुख लोगों ने वाहन चालकों और यात्रियों की परेशानी का देखते हस्तक्षेप कर जाम खुलवाया. लगभग डेढ़ घंटे लगे जाम के कारण वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

पुलिस की थ्योरी पर किसी को विश्वास नहींः गांव कंडेला के ग्रामीणों ने बुधवार को मनीषा मौत केस के विरोध में गांव से गुजरने वाले जींद-कैथल नेशनल हाईवे पर अवरोधक डाल कर जाम कर दिया. ग्रामीणों ने कहा कि मनीषा की हत्या ने सभी मानवीय पहलुओं को तार-तार कर दिया. जो थ्योरी पुलिस ने रखी है, वह न तो परिजनों को हजम हो रही है. न ही आमजन को विश्वास हो रहा है. वहां की पुलिस-प्रशासन लोगों को संतुष्ट करने और व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रही है.

मनीषा मौत केस के विरोध में प्रदर्शन (Etv Bharat)

हत्यारों को कड़ी सजा दिलाई जाएः प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस-प्रशासन की ओर से लोगों के सवालों के जवाब देने की बजाय उनकी आवाज को दबाया जा रहा है. हालात ऐसे हैं कि लोगों का सरकार से विश्वास उठता जा रहा है. बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. सरकार को चाहिए कि मनीषा मौत केस की निष्पक्ष जांच हो. हत्यारों का जल्द पता लगा कर उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए.

नरवाना में जाम लगाने पर 55 पर मामला दर्ज, 10 गिरफ्तारः मनीषा मौत केस के विरोध में नरवाना में पटियाला नेशनल हाईवे पर बीते दिन जाम लगाने के मामले में शहर थाना नरवाना पुलिस ने 15 नामजद और 40 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में दस लोगों को गिरफ्तार भी किया है.



ये भी पढ़ें-

भिवानी की टीचर मनीषा की डेथ मिस्ट्री कब सुलझेगी ?, क्या CBI ढूंढ निकालेगी पूरा सच ? - BHIWANI MANISHA DEATH CASE

भिवानी की टीचर मनीषा मौत केस में रोहतक रेंज के IG का बड़ा खुलासा, A टू Z बता डाली पूरी सच्चाई

भिवानी की टीचर मनीषा को किसने मारा ?, हरियाणा में कैसे फूटी जनाक्रोश की चिंगारी ?, "जस्टिस फॉर मनीषा" की क्यों हो रही डिमांड ?

करनाल में भिवानी मनीषा केस जैसा मामला, इंद्री में झाड़ियों से मिली नाबालिग लड़की की लाश, सिर पर मिले चोट के निशान