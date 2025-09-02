देवघर: जिले में इन दिनों प्रशासन की मनमानी के खिलाफ ऑटो चालक और ई-रिक्शा चालक लगातार विरोध करते दिख रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से देवघर में ई- रिक्शा और ऑटो चालक यह आरोप लगाते दिख रहे हैं कि जिले के सभी चौक चौराहों पर यातायात पुलिस उनको परेशान करती है और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूली भी करती है. इसी को लेकर देवघर जिले के सभी ऑटो चालक और ई-रिक्शा चालक वीआईपी चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

विरोध प्रदर्शन के कारण लोगों को परेशानी

जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सोमवार को पूरे शहर में ऑटो और ई-रिक्शा सेवा बाधित रही. वहीं मंगलवार को भी कई इलाकों में ई-रिक्शा और ऑटो की सेवा लोगों को नहीं मिल पा रही है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बात करते ऑटो चालक (Etv Bharat)

ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और सोमवार को ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर देवघर में वार्ता की.

पुलिस द्वारा ऑटो चालकों को तंग किए जाने का आरोप

वार्ता में ऑटो चालक की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में गए लोगों ने कहा कि पुलिस की तरफ से चालकों को तंग किया जाता है. यदि ऑटो या ई-रिक्शा चालकों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है तो आने वाले समय में उनका विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होगा.

प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई का दिलाया भरोसा

सोमवार को दिन भर रहे हड़ताल के कारण पूरे शहर में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से यह हिदायत दी गई यदि ऑटो चालकों के साथ पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की जबरदस्ती की जाती है तो अपनी शिकायत यातायात पुलिस को करेंगे उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी.

वहीं मंगलवार को भी ऑटो चालको और ई-रिक्शा चालकों का विरोध जारी रहा, कई जगहों पर मंगलवार को भी ऑटो की सेवा बाधित रही. अब देखने वाली बात होगी कि ऑटो चालकों के विरोध प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके.

