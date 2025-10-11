जगदलपुर में अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर कब्जे का दावा, पीड़ितों के साथ कांग्रेस का हंगामा
कार्रवाई के दौरान पहुंचे पार्षद और कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई को रोकाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2025 at 7:35 PM IST
बस्तर: जगदलपुर नगर निगम में संजय गांधी वार्ड के रेलवे कॉलोनी में शनिवार को प्रशासन और रेलवे विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 32 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया है. इस दौरान कांग्रेस ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया. फिलहाल अब इस कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. रेलवे विभाग के अनुसार यह जमीन रेलवे की संपत्ति है. जिस पर अवैध रूप से मकान बनाकर लोग निवास कर रहे थे. जिसके कारण यह कार्रवाई हुई है.
पीड़ित बोले- कोई नोटिस नहीं मिला: पीड़ित आशीष पानी ने बताया कि आज सुबह वे अपने घर से निकलकर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे. वापस आने पर घरों को तोड़ते देखा गया. आरोप लगाते हुए कहा कि घर तोड़ने से पहले किसी प्रकार की कोई नोटिस उन्हें नहीं दी गई थी. इस कार्रवाई में घर में रखा सामान भी बर्बाद हो गया है.
हम अब कहां रहें, कहां जाए कोई ठिकाना नहीं है. पिछले दिनों नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म भर दिया गया है लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली है- आशीष पानी , पीड़ित
कांग्रेस ने किया विरोध: वार्ड पार्षद कोमल सेना ने बताया कि घरों को तोड़ने की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी. रोज की तरह वार्ड भ्रमण के दौरान रेलवे की यह कार्रवाई उन्होंने दिखी. जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई का विरोध किया. हंगामे के बाद कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है.
सभी 48 परिवारों को मकान दिलाने के लिए फॉर्म भरे गए हैं लेकिन सरकारी प्रकिया के चलते देरी हो रही है. इसीलिए समय की मांग की गई है- कोमल सेना , पार्षद
अधिकारियो ने कहा, पहले ही नोटिस दिया: एडीएम नागा प्रसाद ने बताया कि पूर्व में सभी 48 कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया था और 30 सितंबर को तोड़फोड़ की तारीख तय की गई थी. हालांकि दशहरा त्योहार के चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी. जिसके बाद आज शनिवार 11 अक्टूबर को अभियान दोबारा शुरू किया गया.
पीड़ितों के कहने पर अभी कार्रवाई रोके है, उनका कहना है कि, वे रेलवे डिपार्टमेंट से बातचीत करेंगे. अब रेलवे अधिकारी जैसे निर्देशित करेंगे. वैसे ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.- नागा प्रसाद, एडीएम जगदलपुर
अब तक 32 अवैध घरों पर कार्रवाई की गई है. फिलहाल हंगामे के चलते इसे रोका गया है.