घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट अप्रत्याशित होगा- बाबूलाल मरांडी

जमशेदपुर में बीजेपी की संगोष्ठी में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए.

demography change of tribal area will be key issues in Ghatshila by election said Babulal Marandi
जमशेदपुर में भाजपा की संगोष्ठी में उपस्थित पार्टी नेता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 11:57 PM IST

2 Min Read
जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में पिठोरिया और पाकुड़ की घटना की जांच होनी चाहिए. वहीं घाटशिला उपचुनाव पर कहा कि इस बार का रिजल्ट अब अप्रत्याशित होगा.

जमशेदपुर दौरे पर आए भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए. इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, लोकसभा सांसद विद्युतवरण महतो के अलावा कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

इस संगोष्ठी में भाजपा नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चर्चा की. वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच राष्ट्र के निर्माण के प्रति था उनका मानना था कि देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना ही सच्ची सेवा है.

वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने पिठोरिया में हुई घटना पर निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह की घटना घटी है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राज्य सरकार पशु हत्या को बढ़ावा दे रही है. वहीं पाकुड़ में हुई बम की घटना पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आपसी मारपीट में बम का चलन इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल बढ़ रहे हैं. राज्य में इस तरह की घटना राज्य के विकास पर असर करेगा वर्तमान सरकार में करप्शन पूरी तरह से बढ़ गया है जबकि अपराधी भी बेलगाम है.

घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि उपचुनाव में भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा यह अभी घोषणा नहीं हुई है जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी. इस बार का चुनाव का रिजल्ट अप्रत्याशित होगा. उपचुनाव में चुनावी मुद्दों पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है. आदिवासियों का मूल अस्तित्व खतरे में है जबकि राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है चुनावी मुद्दा भी यही रहेगा.

