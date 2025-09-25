ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट अप्रत्याशित होगा- बाबूलाल मरांडी

जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में पिठोरिया और पाकुड़ की घटना की जांच होनी चाहिए. वहीं घाटशिला उपचुनाव पर कहा कि इस बार का रिजल्ट अब अप्रत्याशित होगा.

जमशेदपुर दौरे पर आए भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए. इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, लोकसभा सांसद विद्युतवरण महतो के अलावा कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

इस संगोष्ठी में भाजपा नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चर्चा की. वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच राष्ट्र के निर्माण के प्रति था उनका मानना था कि देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना ही सच्ची सेवा है.

वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने पिठोरिया में हुई घटना पर निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह की घटना घटी है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राज्य सरकार पशु हत्या को बढ़ावा दे रही है. वहीं पाकुड़ में हुई बम की घटना पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आपसी मारपीट में बम का चलन इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल बढ़ रहे हैं. राज्य में इस तरह की घटना राज्य के विकास पर असर करेगा वर्तमान सरकार में करप्शन पूरी तरह से बढ़ गया है जबकि अपराधी भी बेलगाम है.