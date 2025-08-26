ETV Bharat / state

विधानसभा में एक बार फिर गरमाया डेमोग्राफी का मुद्दा, बीजेपी विधायकों ने जमकर की नारेबाजी - JHARKHAND MONSOON SESSION

विधानसभा मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर राज्य में बदल रहे डेमोग्राफी का मुद्दा छाया रहा.

demographic-issue-raised-during-jharkhand-assembly-monsoon-session
सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2025 at 1:13 PM IST

3 Min Read

रांची: मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर राज्य में बदल रहे डेमोग्राफी का मुद्दा गरमाया रहा. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में जमकर नारेबाजी की. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए इसकी रोकथाम की मांग करते नजर आए. इधर, भाजपा विधायकों के नारेबाजी की वजह से विधानसभा परिसर गुंजता रहा.

इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक-एक विधानसभा में डेमोग्राफी सुनियोजित तरीके से बदल रहे हैं और इसे कराए जा रहे हैं. कांग्रेस एवं अन्य दलों के द्वारा एसआईआर का विरोध किए जाने की आलोचना करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर क्या होना चाहिए, ये लोग तो यह स्पष्ट करें.

मीडिया से बातचीत करते नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि सरकार यदि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देगा तो आखिर सदन कैसे चलेगा. हमलोग तो सरकार के समक्ष आवाज ही उठाएंगे. सदन में या सदन के बाहर मगर सरकार मानने को तैयार नहीं है. हमलोगों ने कल छोटी सी मांग की थी कि सूर्या हांसदा संदेहास्पद एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की जाए, जिसमें सरकार को कुछ भी पैसा खर्च नहीं होना है. नगड़ी की जमीन किसानों को वापस कर दीजिए, इसे 2012 से पहले की तरह किसानों को मालगुजारी रसीद कटने की सुविधा हो जाएगी. लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है.

एसआईआर का विरोध उचित नहीं- नवीन जायसवाल

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि एसआईआर का विरोध करना उचित नहीं है. जिस तरह से चुनाव के समय बहुत सारे वाटर यहां नजर आते हैं, बाद बाकी समय कभी नजर नहीं आते. सही वोटर का नाम मतदाता सूची में रहे और फर्जी वोटर का नाम लिस्ट से बाहर हो, यही तो भाजपा मांग कर रही है.

उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकता का सबसे बड़ी पहचान वोटर आईडी है और इसमें देश की सुरक्षा का सवाल है. ऐसे लोगों को डिलीट नहीं करना है बल्कि डिपोर्ट करना है, जो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं. तेजी से राज्य में बढ़ रहे बांग्लादेशियों की संख्या पर चिंता जताते हुए नवीन जायसवाल ने कहा कि चौक चौराहे पर मजदूर जो रहते हैं, उनसे पूछिए कि रेजा का काम करने वाले कौन हैं तो बताएंगे कि बांग्लादेशी हैं और वह कहां से यहां आए हैं.

ये भी पढ़ें: जमीन दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा कर रही है RIMS 2 का विरोध: डॉ. इरफान अंसारी

सदन के बाहर तख्ती-बैनर के साथ सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायकों का प्रदर्शन! जानिए, क्या है मुद्दा

सूर्या हांसदा एनकाउंटर: बाबूलाल मरांडी ने लगाया सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि के इशारे पर हत्या का आरोप

रांची: मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर राज्य में बदल रहे डेमोग्राफी का मुद्दा गरमाया रहा. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में जमकर नारेबाजी की. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए इसकी रोकथाम की मांग करते नजर आए. इधर, भाजपा विधायकों के नारेबाजी की वजह से विधानसभा परिसर गुंजता रहा.

इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक-एक विधानसभा में डेमोग्राफी सुनियोजित तरीके से बदल रहे हैं और इसे कराए जा रहे हैं. कांग्रेस एवं अन्य दलों के द्वारा एसआईआर का विरोध किए जाने की आलोचना करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर क्या होना चाहिए, ये लोग तो यह स्पष्ट करें.

मीडिया से बातचीत करते नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि सरकार यदि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देगा तो आखिर सदन कैसे चलेगा. हमलोग तो सरकार के समक्ष आवाज ही उठाएंगे. सदन में या सदन के बाहर मगर सरकार मानने को तैयार नहीं है. हमलोगों ने कल छोटी सी मांग की थी कि सूर्या हांसदा संदेहास्पद एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की जाए, जिसमें सरकार को कुछ भी पैसा खर्च नहीं होना है. नगड़ी की जमीन किसानों को वापस कर दीजिए, इसे 2012 से पहले की तरह किसानों को मालगुजारी रसीद कटने की सुविधा हो जाएगी. लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है.

एसआईआर का विरोध उचित नहीं- नवीन जायसवाल

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि एसआईआर का विरोध करना उचित नहीं है. जिस तरह से चुनाव के समय बहुत सारे वाटर यहां नजर आते हैं, बाद बाकी समय कभी नजर नहीं आते. सही वोटर का नाम मतदाता सूची में रहे और फर्जी वोटर का नाम लिस्ट से बाहर हो, यही तो भाजपा मांग कर रही है.

उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकता का सबसे बड़ी पहचान वोटर आईडी है और इसमें देश की सुरक्षा का सवाल है. ऐसे लोगों को डिलीट नहीं करना है बल्कि डिपोर्ट करना है, जो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं. तेजी से राज्य में बढ़ रहे बांग्लादेशियों की संख्या पर चिंता जताते हुए नवीन जायसवाल ने कहा कि चौक चौराहे पर मजदूर जो रहते हैं, उनसे पूछिए कि रेजा का काम करने वाले कौन हैं तो बताएंगे कि बांग्लादेशी हैं और वह कहां से यहां आए हैं.

ये भी पढ़ें: जमीन दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा कर रही है RIMS 2 का विरोध: डॉ. इरफान अंसारी

सदन के बाहर तख्ती-बैनर के साथ सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायकों का प्रदर्शन! जानिए, क्या है मुद्दा

सूर्या हांसदा एनकाउंटर: बाबूलाल मरांडी ने लगाया सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि के इशारे पर हत्या का आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

BJPझारखंड विधानसभा मानसून सत्रझारखंड डेमोग्राफी का मुद्दाBABULAL MARANDIJHARKHAND MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.