शराब दुकान समेत मवेशी बाजार हटाने की मांग, कांग्रेस ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम
कांग्रेस ने बिलासपुर हाईवे पर मौजूद शराब दुकान और मवेशी बाजार हटाने की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2025 at 7:38 PM IST
कबीरधाम : बिलासपुर मार्ग पर स्थित शासकीय शराब दुकान और मवेशी बाजार को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेसियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को सात दिनों की मोहलत देते हुए चेतावनी दी कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो रायपुर–जबलपुर नेशनल हाइवे 30 पर चक्काजाम कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
शराब दुकान के दुर्घटनाएं : कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बिलासपुर मार्ग पर मुख्य सड़क किनारे संचालित शराब दुकान आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रही है. रायपुर-जबलपुर मार्ग पर लगातार भारी और छोटे वाहनों का आवागमन रहता है. ऐसे में शराब पीकर निकलने वाले लोग सड़क पर हंगामा और उत्पात मचाते हैं. इस मार्ग पर सर्व समाज का मुक्तिधाम भी स्थित है. जहां अंतिम संस्कार के दौरान नशे में धुत लोगों की गाली-गलौज और अराजकता से शोकाकुल परिजनों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है.
पांच महीने पहले एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद प्रशासन ने शराब दुकान को स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. पास की नदी में महिलाएं स्नान के लिए जाती हैं, जहां शराबियों और असामाजिक तत्व अभद्र व्यवहार करते हैं. इसके साथ ही, मुख्य मार्ग के किनारे लगने वाला मवेशी बाजार रोजाना भारी भीड़ और जाम की समस्या पैदा करता है -अशोक सिंह, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कवर्धा
7 दिनों की दी मोहलत: कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सात दिनों में शराब दुकान और मवेशी बाजार को अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए. कांग्रेस का कहना है अगर प्रशासन ने लापरवाही बरती तो नेशनल हाइवे पर बड़े आंदोलन के लिए जनता के साथ कांग्रेस सड़क पर उतरेगी.
