शराब दुकान समेत मवेशी बाजार हटाने की मांग, कांग्रेस ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

कबीरधाम : बिलासपुर मार्ग पर स्थित शासकीय शराब दुकान और मवेशी बाजार को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेसियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को सात दिनों की मोहलत देते हुए चेतावनी दी कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो रायपुर–जबलपुर नेशनल हाइवे 30 पर चक्काजाम कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

शराब दुकान के दुर्घटनाएं : कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बिलासपुर मार्ग पर मुख्य सड़क किनारे संचालित शराब दुकान आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रही है. रायपुर-जबलपुर मार्ग पर लगातार भारी और छोटे वाहनों का आवागमन रहता है. ऐसे में शराब पीकर निकलने वाले लोग सड़क पर हंगामा और उत्पात मचाते हैं. इस मार्ग पर सर्व समाज का मुक्तिधाम भी स्थित है. जहां अंतिम संस्कार के दौरान नशे में धुत लोगों की गाली-गलौज और अराजकता से शोकाकुल परिजनों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है.