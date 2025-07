ETV Bharat / state

टेमरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में छात्रों ने जड़ा ताला - STUDENTS LOCKED GOVERNMENT SCHOOL

दुर्ग में टीचर की मांग ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग\भिलाई: धमधा ब्लॉक ग्राम टेमरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के छात्रों और उनके परिजनों ने मिलकर स्कूल गेट में ताला लगा दिया और स्कूल गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे. छात्रों और शाला विकास समिति के सदस्यों का कहना है कि सब्जेक्ट टीचर की मांग को लेकर कलेक्टर और जन प्रतिनिधियों को आवेदन भी दिया गया बावजूद उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला. टीचर की मांग को लेकर धरना: छात्र छात्रों और समिति के सदस्यों ने बताया कि गणित और कॉमर्स विषय के व्याख्याता स्कूल में नहीं होने के कारण वहां पर इन दोनों विषय का संचालन नहीं किया जाता. वहीं भौतिकी विषय की व्याख्याता का युक्तियुक्तकरण के कारण दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया गया है. विद्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 को भी दूसरे जगह पर अटैच कर दिया गया है. प्राचार्य का पद लंबे समय से खाली है. 11वीं, 12वीं के छात्र-छात्राओं को शिक्षकों की कमी के कारण अपने भविष्य से समझौता करना पड़ रहा है.

