अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन, खरीफ का 1300 करोड़ का बकाया बीमा क्लेम मांगा
अखिल भारतीय किसान सभा ने खरीफ फसल का 1300 करोड़ रुपए के बकाया बीमा दावे की मांग को लेकर चूरू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया.
Published : September 15, 2025 at 7:44 PM IST
चूरू: अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने किसानों ने बकाया बीमा क्लेम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. किसानों के जिला स्तरीय प्रदर्शन में सांसद राहुल कस्वा भी शामिल हुए और कहा कि किसानों की फसल अतिवृष्टि से नष्ट हो गई और जिले में खरीफ-2021, खरीफ-2022 और खरीफ-2023 का करीब 1300 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बकाया है.
इस मामले में जिलेभर के किसान पिछले 4 साल में 3 बार कलेक्ट्रेट का घेराव तक कर चुके हैं. साल 2022 में खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर किसानों ने 137 दिन तक प्रदर्शन किया था. किसानों ने 58 घंटे तक स्टेट हाइवे जाम रखा था.
किसान सभा के प्रदेश कमेटी सदस्य निर्मल प्रजापत ने कहा कि बीमा कंपनियों के मनमाने नियमों से किसान परेशान हैं और सरकार के रवैये और बीमा कंपनियों के मनमाने नियमों से आक्रोशित होकर किसानों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है. कलेक्ट्रेट पर हुई किसानों की जिला स्तरीय सभा को किसान सभा के पदाधिकारियों और सांसद राहुल कस्वा, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, राजगढ़ विधायक मनोज न्यागली ने भी संबोधित किया और शाम को एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को बकाया बीमा क्लेम सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट के गेट पर भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए.