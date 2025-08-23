रायपुर: दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ के बैनर तले नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाएं गुरुवार से राजधानी में प्रदर्शन कर रही है. लगभग 60 महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल है. शुक्रवार को महिलाएं डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर प्रदर्शन करने लगी और उनसे मिलने की मांग करने लगी. लेकिन पुलिसकर्मियों ने धरने पर बैठी महिलाओं को डिप्टी सीएम से मिलने नहीं दिय. जिसके बाद संघ की एक महिला ने अपनी जान देने की कोशिश की.

अनुकंपा नियुक्ति की मांग: दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की एक महिला अश्वनी सोनवानी, जो जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली है उसने फिनाइल पी लिया. जिसके बाद उसे राजधानी के मेकाहारा में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका इलाज चल रहा है.

अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना (ETV Bharat Chhattisgarh)

दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश्वरी दुबे ने ETV भारत को बताया "हम लोग गुरुवार दोपहर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन पुलिस ने हमें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में छोड़ दिया."

महिला का मेकाहारा अस्पताल में चल रहा इलाज (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांजगीर की रहने वाली महिला ने पिया फिनाइल: प्रदेश उपाध्यक्ष ने घटना के बारे में आगे बताया "शुक्रवार दोपहर हम तूता धरना स्थल से वापस डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर के बाहर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने लगे. सभी महिलाएं डिप्टी सीएम से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया. जिसके बाद हमारी एक साथी अश्वनी सोनवानी ने फिनायल पीकर जान देने की कोशिश की. हमारे कुछ साथी पेट्रोल और डीजल भी लेकर आए थे. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं जाने वाले हैं."

सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप: प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की मांग को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया था. उस समय विपक्ष में भाजपा थी. भाजपा ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. लेकिन सरकार बने लगभग 2 साल हो गए हैं. आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है. जिसके कारण मजबूरन उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है.