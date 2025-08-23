ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर महिला ने पिया फिनाइल, अनुकंपा नियुक्ति की मांग - RAIPUR PROTEST NEWS

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान उनसे अनुकंपा नियुक्ति का वादा किया गया था. लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया.

Raipur protest
रायपुर धरना (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 7:40 AM IST

3 Min Read

रायपुर: दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ के बैनर तले नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाएं गुरुवार से राजधानी में प्रदर्शन कर रही है. लगभग 60 महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल है. शुक्रवार को महिलाएं डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर प्रदर्शन करने लगी और उनसे मिलने की मांग करने लगी. लेकिन पुलिसकर्मियों ने धरने पर बैठी महिलाओं को डिप्टी सीएम से मिलने नहीं दिय. जिसके बाद संघ की एक महिला ने अपनी जान देने की कोशिश की.

अनुकंपा नियुक्ति की मांग: दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की एक महिला अश्वनी सोनवानी, जो जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली है उसने फिनाइल पी लिया. जिसके बाद उसे राजधानी के मेकाहारा में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका इलाज चल रहा है.

अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना (ETV Bharat Chhattisgarh)

दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश्वरी दुबे ने ETV भारत को बताया "हम लोग गुरुवार दोपहर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन पुलिस ने हमें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में छोड़ दिया."

Raipur Anukampa Sangh
महिला का मेकाहारा अस्पताल में चल रहा इलाज (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांजगीर की रहने वाली महिला ने पिया फिनाइल: प्रदेश उपाध्यक्ष ने घटना के बारे में आगे बताया "शुक्रवार दोपहर हम तूता धरना स्थल से वापस डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर के बाहर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने लगे. सभी महिलाएं डिप्टी सीएम से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया. जिसके बाद हमारी एक साथी अश्वनी सोनवानी ने फिनायल पीकर जान देने की कोशिश की. हमारे कुछ साथी पेट्रोल और डीजल भी लेकर आए थे. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं जाने वाले हैं."

सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप: प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की मांग को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया था. उस समय विपक्ष में भाजपा थी. भाजपा ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. लेकिन सरकार बने लगभग 2 साल हो गए हैं. आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है. जिसके कारण मजबूरन उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है.

साय मंत्रिमंडल विस्तार विवाद, चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, एक मंत्री को हटाने की मांग
एक महीने से टीचर स्कूल से गैरहाजिर, ETV की खबर के बाद अब जांच के आदेश
ट्रैफिक मैन की सोच से कम हुए सड़क हादसे, चार लाख लोगों को सिखाया ट्रैफिक रूल, मिला राष्ट्रपति पदक

रायपुर: दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ के बैनर तले नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाएं गुरुवार से राजधानी में प्रदर्शन कर रही है. लगभग 60 महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल है. शुक्रवार को महिलाएं डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर प्रदर्शन करने लगी और उनसे मिलने की मांग करने लगी. लेकिन पुलिसकर्मियों ने धरने पर बैठी महिलाओं को डिप्टी सीएम से मिलने नहीं दिय. जिसके बाद संघ की एक महिला ने अपनी जान देने की कोशिश की.

अनुकंपा नियुक्ति की मांग: दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की एक महिला अश्वनी सोनवानी, जो जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली है उसने फिनाइल पी लिया. जिसके बाद उसे राजधानी के मेकाहारा में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका इलाज चल रहा है.

अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना (ETV Bharat Chhattisgarh)

दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश्वरी दुबे ने ETV भारत को बताया "हम लोग गुरुवार दोपहर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन पुलिस ने हमें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में छोड़ दिया."

Raipur Anukampa Sangh
महिला का मेकाहारा अस्पताल में चल रहा इलाज (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांजगीर की रहने वाली महिला ने पिया फिनाइल: प्रदेश उपाध्यक्ष ने घटना के बारे में आगे बताया "शुक्रवार दोपहर हम तूता धरना स्थल से वापस डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर के बाहर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने लगे. सभी महिलाएं डिप्टी सीएम से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया. जिसके बाद हमारी एक साथी अश्वनी सोनवानी ने फिनायल पीकर जान देने की कोशिश की. हमारे कुछ साथी पेट्रोल और डीजल भी लेकर आए थे. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं जाने वाले हैं."

सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप: प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की मांग को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया था. उस समय विपक्ष में भाजपा थी. भाजपा ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. लेकिन सरकार बने लगभग 2 साल हो गए हैं. आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है. जिसके कारण मजबूरन उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है.

साय मंत्रिमंडल विस्तार विवाद, चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, एक मंत्री को हटाने की मांग
एक महीने से टीचर स्कूल से गैरहाजिर, ETV की खबर के बाद अब जांच के आदेश
ट्रैफिक मैन की सोच से कम हुए सड़क हादसे, चार लाख लोगों को सिखाया ट्रैफिक रूल, मिला राष्ट्रपति पदक

For All Latest Updates

TAGGED:

DEPUTY CM VIJAY SHARMASHIKSHA KARMI COMPASSIONATE UNIONरायपुर अनुकंपा नियुक्ति की मांगCOMPASSIONATE APPOINTMENT RAIPURRAIPUR PROTEST NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.