तीर कमान लेकर पीएम आवास से रोक हटाने की मांग, कमार जनजाति के लोगों ने लगाई कलेक्टर से गुहार - KAMAR TRIBE APPEALED TO COLLECTOR

धमतरी में कमार जनजाति के लोग तीर कमान लेकर पीएम आवास की मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है.

Demand to lift ban from PM awas
तीर कमान लेकर पीएम आवास से रोक हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 7:16 PM IST

धमतरी : धमतरी में सोमवार को बड़ी संख्या में कमार जनजाति के लोग तीर कमान लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे. इस दौरान दोनों ने अपनी समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा. कमार परिवारों का कहना है कि पीएम जनमन योजना अंतर्गत उन्हें पीएम आवास बनाने की स्वीकृति मिली है लेकिन वन विभाग रोड़ा बन कर बैठ गया है. वन विभाग ने उनके आवास निर्माण पर रोक लगा दी है.

कहां का है मामला ?: मामला ग्राम पंचायत बिरझूली का है. यहां के रहने वाले कमार जनजाति के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजनार्गत कमार बस्ती में 13 आवास स्वीकृत है. जिसका प्रथम और द्वितीय किश्त राशि प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रगति पर है.लेकिन वनविभाग ने पिछले दिनों निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है.

तीर कमान लेकर पीएम आवास से रोक हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राम पंचायत बिरझुली में कमार बस्ती में 30 साल से लोग रह रहे हैं. शासन ने उसी बस्ती में पेयजल पाइप लाइन विस्तार, सौर ऊर्जा पानी टैंक, विद्युत व्यवस्था, सीसीरोड निर्माण, प्रधानमंत्री आवास 3 नग पूर्ण हो चुका है. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, जनमन शिविर का संचालन किया जा रहा है. वन विभाग रोक लगाने से बारिश के मौसम में हम सभी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं -कोमल राम कमार, पीड़ित

जनमन आवास योजना पर रोक : फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि रोक क्यों लगाई गई है.इसके लिए वन विभाग से चर्चा कर समस्या का हल किया जाएगा.

Demand to lift ban from PM awas
पीएम आवास से रोक हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कमार जनजाति के लोग पीएम आवास निर्माण पर रोक लगाने को लेकर आए थे.वनविभाग ने इनके आवास पर रोक लगाई है. इस बारे में हमने आवेदन ले लिया है. वनविभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विभाग इसमें नोडल है,तो जांच के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं - इंदिरा सिंह,अपर कलेक्टर

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कमार जनजाति के लोगों को पक्का मकान मुहैया करने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है. योजना के तहत कमार जनजाति के लोगों को पक्का मकान बनाकर दिया जा रहा है. लेकिन धमतरी में जनमन आवास योजना को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है. जहां कमारो के लिए बन रहे जनमन आवास पर वन विभाग ने रोक लगा दी है.

