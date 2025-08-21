नारायणपुर : जहां एक ओर राज्य सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और आदिवासी छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं नारायणपुर जिले की हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट सामने आई है.छात्रावास सीटों की कमी से परेशान आदिवासी छात्र-छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया.
छात्रावास की सीटें बढ़ाने की मांग: 21 अगस्त की दोपहर लगभग 1 बजे नारायणपुर का जयस्तंभ चौक छात्रों के आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया.सैकड़ों की संख्या में स्थानीय आदिवासी छात्र-छात्राएं अपनी एक सूत्रीय मांग छात्रावास की सीटें 50 से बढ़ाकर 200 करने को लेकर धरने पर बैठ गए. हाथों में तख्तियां, नारे और बैनर थामे इन छात्रों ने "हमारी मांगे पूरी करो" और "अधिकार तो देना होगा" जैसे नारों से माहौल को गर्म कर दिया.
सिर्फ 50 सीटर छात्रावास की सुविधा : आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि नारायणपुर जिले में शिक्षा की स्थिति पहले से ही कमजोर है.ऐसे में अबूझमाड़ और अन्य दूर-दराज के गांवों से उच्च शिक्षा के लिए शहर आने वाले विद्यार्थियों को केवल 50 सीटर छात्रावास की सुविधा मिलती है.
इस मुद्दे को लेकर पहले भी कलेक्टर और स्थानीय विधायक को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है.यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तो आंदोलन को और उग्र स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा- विजय सलाम,छात्र नेता
सीटों की कमी के कारण कई विद्यार्थियों को मजबूरी में निजी मकानों में मोटी रकम खर्च कर किराए पर रहना पड़ता है, जिससे उनके परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. जिन छात्रों को छात्रावास सुविधा नहीं मिल पाती, उन्हें रोजाना कई किलोमीटर पैदल और वाहन से सफर तय कर कॉलेज पहुंचना होता है-चरण सिंह दर्रो,छात्र अध्यक्ष, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास
नारायणपुर के आदिवासी छात्र-छात्राओं का यह आंदोलन शिक्षा की जमीनी सच्चाई को उजागर करता है. सरकारी दावों और योजनाओं के बावजूद छात्रों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है.सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार और प्रशासन इन छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान करेंगे या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा?
