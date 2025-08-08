Essay Contest 2025

विश्व आदिवासी दिवस के दिन सामूहिक वन अधिकार पत्र की मांग, आदिवासियों ने कलेक्टर से पत्र सौंपने की लगाई गुहार - DEMAND OF COLLECTIVE FOREST RIGHTS

नारायणपुर कलेक्टर से आदिवासियों ने सामूहिक वन अधिकार पत्र की मांग की है.

DEMAND OF COLLECTIVE FOREST RIGHTS
सामूहिक वन अधिकार पत्र की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

August 8, 2025

Updated : August 8, 2025 at 12:44 PM IST

नारायणपुर : जहां एक ओर देशभर में आदिवासियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए 9 अगस्त को 31वां विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां हो रही हैं.वहीं नारायणपुर जिले की तस्वीर आदिवासियों के हालात पर सवाल उठा रही है. नारायणपुर जिले के 18 गांवों के आदिवासी ग्रामीण सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां उन्होंने वर्षों से लंबित सामूहिक वन अधिकार पत्र की मांग को लेकर जिला प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद की. जिला कलेक्टोरेट परिसर में 18 गांव से आए आदिवासी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सामूहिक वन अधिकार (CFR) पत्र की मांग करते हुए कलेक्टर से मुलाकात की.

विश्व आदिवासी दिवस पर अधिकार पत्र सौंपने की मांग : ग्रामीणों ने नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं से मुलाकात कर यह आग्रह किया कि उनके गांवों को जल, जंगल और जमीन से जुड़ा अधिकार पत्र सौंपा जाए. ताकि वे अपने पारंपरिक संसाधनों पर कानूनी अधिकार के साथ संरक्षण और उपयोग कर सकें. ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से यह मांग प्रशासन के सामने रख रहे हैं. लेकिन अब तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश या स्वीकृति नहीं मिली है.इस दौरान ग्रामीणों ने ये भी आग्रह किया कि यदि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को यह अधिकार पत्र सौंपा जाता है, तो यह उनके लिए एक ऐतिहासिक और सम्मानजनक क्षण होगा.

आदिवासियों ने कलेक्टर से पत्र सौंपने की लगाई गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मांग पूरी नहीं होने पर मंत्री से लगाएंगे गुहार : आदिवासियों का कहना है कि उनका संघर्ष केवल कागज पर अधिकार पाने का नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा, जंगल और जीविका की रक्षा का है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अब भी उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती, तो वे वन मंत्री से सीधी मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे.

demand of collective forest rights
आदिवासियों के लिए क्यों जरुरी है CFR ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


क्या है सामूहिक वन अधिकार (CFR) : सामूहिक वन अधिकार (CFR) यानी Community Forest Rights भारत के वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act - FRA) के तहत दिया जाने वाला एक अधिकार है. जो आदिवासी और परंपरागत वनवासियों को पूरे समुदाय के रूप में उनके पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले वनों पर मिलता है.ये व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) से अलग है, क्योंकि इसमें पूरी ग्रामसभा या समुदाय मालिकाना हक और प्रबंधन का अधिकार रखता है, न कि कोई अकेला व्यक्ति.

demand of collective forest rights
जल जंगल और जमीन की सुरक्षा की गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



CFR के मुख्य बिंदु-

1. अधिकार किसे मिलता है - अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग, अन्य परंपरागत वनवासी (OTFD) जो कम से कम 75 वर्ष से उस क्षेत्र में रह रहे हैं.

2. अधिकार का दायरा- जंगल की जमीन, घास के मैदान, जल स्रोत, पहाड़, नदी-नाले का सामूहिक उपयोग, लकड़ी, लघु वनोपज (जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, सालबीज, लाख, शहद) इकट्ठा करना, बेचना जंगल का संरक्षण, प्रबंधन और पुनर्जीवन (Regeneration) का अधिकार, शिकार, चराई, मछली पकड़ने जैसी परंपरागत गतिविधियां (जहां वैधानिक रूप से अनुमति हो).

3. उद्देश्य- स्थानीय समुदाय को जंगल पर निर्णय लेने का अधिकार देना.वनों की रक्षा और सतत उपयोग सुनिश्चित करना.सरकार और ठेकेदारों के बजाय ग्रामसभा को वनों का मालिकाना और नियंत्रण देना.

4. निर्णय प्रक्रिया-ग्रामसभा के माध्यम से जंगल का प्रबंधन और उपयोग के नियम तय होते हैं.कोई भी वनों से जुड़ा निर्णय ग्रामसभा की सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता.

5. लाभ- वन अधिकार पत्र के कई तरह के लाभ भी हैं.

आर्थिक: लघु वनोपज की बिक्री से आय
पर्यावरणीय: जंगलों का बेहतर संरक्षण
सामाजिक: समुदाय की एकजुटता और स्वावलंबन

ग्रामीणों के लिए कितना जरुरी है सीएफआऱ : आपको बता दें कि आदिवासियों का मानना है कि अधिकार पत्र मिल जाने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा. जहां शासन 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर सम्मान की बातें करता है, वहीं वास्तविक सम्मान उनके पारंपरिक अधिकारों की बहाली में निहित है.ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बार शासन उनकी बात सुनेगा और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उन्हें उनका वास्तविक हक सामूहिक वन अधिकार पत्र सौंपा जाएगा.

