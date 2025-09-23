ETV Bharat / state

झारखंड में परिवहन भत्ता विसंगति दूर करने की मांग हुई तेज, झारोटेफ ने हेमंत सरकार से लगाई मदद की गुहार

झारखंड में लागू परिवहन भत्ता में विसंगति की वजह से इसका खामियाजा सरकारी कर्मचारी भुगत रहे हैं और उनकी समास्य का समाधान नहीं हो पाया.

Jharkhand Ministry
झारखंड मंत्रालय (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2025 at 7:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: सातवें वेतन आयोग के आधार पर झारखंड में लागू परिवहन भत्ता में कई तरह की विसंगति है, जिस वजह से कर्मचारियों को सुविधा मिलने के बजाय इसे लेकर असुविधा खड़ी हो गई है. दरअसल सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा पर देश में लागू दो कैटेगरी के शहरी भत्ता ने कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है.

प्रावधान के तहत जेड श्रेणी में देश के बड़े शहर और वाई श्रेणी में मध्यम श्रेणी के शहरों को रखा गया है. जिसके तहत झारखंड के चार जिले रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो वाई श्रेणी में शामिल हैं. इन शहरों के नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मियों को अपने निवास स्थान से कार्यालय जाने के लिए स्थानीय परिवहन भत्ता के रूप में निर्धारित राशि मिलती है.

जानकारी देते झारोटेफ कोषाध्यक्ष के नितिन कुमार (Etv bharat)

दूसरे जिलों के कर्मियों को नहीं मिलता परिवहन भत्ता

रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर के अलावा झारखंड के दूसरे शहर या जिलों में पदस्थ कर्मियों को यह सुविधा नहीं मिलती है यदि रांची समेत चार शहरी क्षेत्र से किसी कर्मी का ट्रांसफर दुमका या अन्य दूसरे में हो जाए तो उन्हें यहां मिल रहे परिवहन भत्ते से हाथ धोना पड़ेगा. इसी तरह कोई कर्मी यदि दिल्ली स्थित झारखंड भवन में ट्रांसफर होकर झारखंड से जाएंगे तो उन्हें पदस्थापन के साथ ही जेड श्रेणी का परिवहन भत्ता का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

समस्या जस की तस

सरकारी कर्मियों की तरफ से लगातार आ रही शिकायतों के बाद हेमंत सरकार ने पिछले साल जिलों की बाध्यता दूर करने के बजाय पूर्व में निर्धारित चार शहर रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर के नगर निगम क्षेत्र के बाहर आठ किलोमीटर के दायरे में पदस्थापित कर्मियों को इसमें शामिल जरूर किया लेकिन मूल समस्या जस की तस बनी रही.

झारोटेफ ने राज्य सरकार से अपील की

परिवहन भत्ता संबधी विसंगति को दूर करने की मांग अब तेज होने लगी है. झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड इम्पाई फेडरेशन यानी झारोटेफ ने सरकार से इस विसंगति को दूर कर, सभी सरकारी कर्मियों को एक समान सुविधा प्रदान करने की मांग की है.

यह विसंगति दूर करना आवश्यक है क्योंकि इससे सरकारी कर्मियों में असंतोष पैदा होता है. झारोटेफ द्वारा पिछले दिनों महासम्मेलन के दौरान विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा के समक्ष इस बात को रखा गया है और उन्होंने इसे दूर करने का आश्वासन दिया है: नितिन कुमार, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, झारोटेफ

केंद्र एवं दूसरे राज्यों में है अलग अलग प्रावधान

केंद्र एवं दूसरे राज्यों में पदस्थापित सरकारीकर्मियों के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं. राज्य अपने अपने स्तर पर कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई हैं. इसी तरह देशभर में पदस्थापित केंद्र सरकार के कर्मियों को नियमानुसार परिवहन भत्ता मिलता है. इस विसंगति को दूर करने को लेकर झारोटेफ का मानना है कि शहरी क्षेत्र से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन की परेशानी है. ऐसे में राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए कर्मचारियों के हित में निर्णय लेना चाहिए.

ये भी पढ़ें- ये कैसे हो गया! सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की दो गाड़ी

परिवहन विभाग की समीक्षा में नाराज हुए मंत्री दीपक बिरुवा, लक्ष्य पूरा करने के दिए कड़े निर्देश

नंबर एक, गाड़ी दो, मालिक अलग-अलग! सवालों के घेरे में परिवहन विभाग, जानें पूरा मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

झारखंड के परिवहन भत्ते में विसंगतिझारखंड में लागू परिवहन भत्ताJHAROTEF DEMANDED FROM GOVERNMENTTRANSPORT ALLOWANCE DISCREPANCYTRANSPORT ALLOWANCE APPLICABLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.