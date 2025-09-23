ETV Bharat / state

झारखंड में परिवहन भत्ता विसंगति दूर करने की मांग हुई तेज, झारोटेफ ने हेमंत सरकार से लगाई मदद की गुहार

रांची: सातवें वेतन आयोग के आधार पर झारखंड में लागू परिवहन भत्ता में कई तरह की विसंगति है, जिस वजह से कर्मचारियों को सुविधा मिलने के बजाय इसे लेकर असुविधा खड़ी हो गई है. दरअसल सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा पर देश में लागू दो कैटेगरी के शहरी भत्ता ने कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है.

प्रावधान के तहत जेड श्रेणी में देश के बड़े शहर और वाई श्रेणी में मध्यम श्रेणी के शहरों को रखा गया है. जिसके तहत झारखंड के चार जिले रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो वाई श्रेणी में शामिल हैं. इन शहरों के नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मियों को अपने निवास स्थान से कार्यालय जाने के लिए स्थानीय परिवहन भत्ता के रूप में निर्धारित राशि मिलती है.

जानकारी देते झारोटेफ कोषाध्यक्ष के नितिन कुमार (Etv bharat)

दूसरे जिलों के कर्मियों को नहीं मिलता परिवहन भत्ता

रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर के अलावा झारखंड के दूसरे शहर या जिलों में पदस्थ कर्मियों को यह सुविधा नहीं मिलती है यदि रांची समेत चार शहरी क्षेत्र से किसी कर्मी का ट्रांसफर दुमका या अन्य दूसरे में हो जाए तो उन्हें यहां मिल रहे परिवहन भत्ते से हाथ धोना पड़ेगा. इसी तरह कोई कर्मी यदि दिल्ली स्थित झारखंड भवन में ट्रांसफर होकर झारखंड से जाएंगे तो उन्हें पदस्थापन के साथ ही जेड श्रेणी का परिवहन भत्ता का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

समस्या जस की तस

सरकारी कर्मियों की तरफ से लगातार आ रही शिकायतों के बाद हेमंत सरकार ने पिछले साल जिलों की बाध्यता दूर करने के बजाय पूर्व में निर्धारित चार शहर रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर के नगर निगम क्षेत्र के बाहर आठ किलोमीटर के दायरे में पदस्थापित कर्मियों को इसमें शामिल जरूर किया लेकिन मूल समस्या जस की तस बनी रही.