नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) ने शुक्रवार को कुलपति प्रो. योगेश सिंह को पत्र लिखकर 11 जुलाई 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग की है. अदालत ने जर्मनिक एवं रोमांस अध्ययन विभाग के दो एड-हॉक शिक्षकों के पक्ष में नियमित करने का फैसला सुनाया था.

मगर, एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने पर शिक्षकों के संगठन ने नाराजगी जताई है. संगठन के अध्यक्ष राजीब रे पत्र में लिखा है कि अदालत का यह निर्णय केवल दो शिक्षकों तक सीमित न रहकर विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत सभी एड-हॉक शिक्षकों को राहत दे.

संगठन ने अपने पत्र में चार प्रमुख मांगें रखी:

जर्मनिक एवं रोमांस अध्ययन विभाग के दो शिक्षकों के नियमित के लिए अध्यादेश तैयार किया जाए.

विभाग और अन्य कॉलेजों के सभी एड-हॉक शिक्षकों को आदेश की भावना के अनुरूप लाभ दिया जाए.

खाली पदों पर विस्थापित एड-हॉक शिक्षकों को नियमित किया जाए.

संविदा पर कार्यरत सभी गैर-शिक्षण कर्मचारियों का भी नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाए.

सर्वोच्च न्यायालय का हवाला: पत्र में 20 दिसंबर 2024 को आए सर्वोच्च न्यायालय के 'जग्गो' फैसले का भी उल्लेख किया गया है. इस निर्णय में अदालत ने अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को सेवा की निरंतरता, सेवानिवृत्ति लाभ और पदोन्नति में पिछली सेवा गिनने का निर्देश दिया था. डीटीएफ ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए हैं और इनका पालन न करना कानून की अवहेलना होगी. संगठन के अध्यक्ष राजीब रे और सचिव आभा देव हबीब ने पत्र में लिखा है कि एड-हॉक और संविदा कर्मचारी वर्षों से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व प्रशासनिक संरचना के आधार स्तंभ रहे हैं. उनका नियमितीकरण केवल कानूनी अनिवार्यता नहीं, बल्कि संस्थान की गरिमा और स्थायित्व से भी जुड़ा मुद्दा है.

चेतावनी और आंदोलन की संभावना: डीटीएफ ने कहा कि यदि प्रशासन जल्द कदम नहीं उठाता है तो यह मामला विरोध प्रदर्शन का रूप ले सकता है. संगठन ने चेताया कि उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी न केवल न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन होगी, बल्कि इससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर भी असर पड़ेगा. पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षक एड-हॉक पर काम कर रहे हैं.

शिक्षकों का कहना है कि अस्थायी नियुक्तियों के कारण न केवल उनकी नौकरी की सुरक्षा पर संकट रहता है, बल्कि शिक्षण की गुणवत्ता और शोध कार्यों पर भी असर पड़ता है. शिक्षक संगठन का मानना है कि नियमित नियुक्तियां होने से न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि छात्रों को भी स्थिर और अनुभवी फैकल्टी का लाभ मिलेगा. डीटीएफ ने आशा जताई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन न्यायालय के आदेश का पालन कर स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाएगा.

