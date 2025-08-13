ETV Bharat / state

बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को मिलेगी OPS, सीएम सुक्खू ने JAC की बैठक में मानी मांग - JAC MEETING WITH CM SUKHU

जेएसी की सीएम के साथ बैठक के सार्थक परिणाम आए हैं. बैठक में कर्मचारियों की ओपीएस की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया है.

सीएम सुक्खू की जेएसी के साथ हुई बैठक
सीएम सुक्खू की जेएसी के साथ हुई बैठक (ETV Bharat)
शिमला: हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज, इंजीनियर, पेंशनर्ज की जॉइंट एक्शन कमेटी ( JAC) के साथ मीटिंग का कर्मचारियों के लिहाज से सुखद परिणाम सामने आया है. इस बैठक में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं और मांगों पर खुली चर्चा करते हुए सरकार और कर्मचारियों ने आपसी समझ और सहयोग का परिचय दिया.

जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री के सामने दो कर्मचारियों नेताओं को चार्जशीट करने और बिजली बोर्ड मुख्यालय में कर्मचारियों के शांति प्रदर्शन पर लगाई गई रोक का मामला सीएम सुक्खू के समक्ष उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक को कर्मचारी नेताओं के खिलाफ चार्जशीट को वापस लिए जाने के निर्देश दिए. वहीं, जॉइंट एक्शन कमेटी बोर्ड मुख्यालय में कर्मचारियों के शांति पूर्वक प्रदर्शन करने पर लगी रोक को हटवाने में भी सफल रही है. मुख्यमंत्री के साथ एक घंटे तक चली इस बैठक में कर्मचारियों की हर जायज मांग को माने जाने का भरोसा दिया गया.

OPS की मांग भी हुई पूरी

पिछले लम्बे समय से संघर्ष कर रही जॉइंट एक्शन कमेटी के OPS की मांग को मनवाने में भी सफल रही. मुख्यमंत्री साथ हुई बैठक में जॉइंट एक्शन कमेटी ने OPS की मांग को भी प्रमुखता से रखा, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर कहा कि 'बिजली बोर्ड कर्मियों को भी OPS दी जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा.'

सीएम ने दिया ये आश्वासन

वहीं, बिजली बोर्ड में नई भर्तियों को लेकर भी सरकार ने पॉलिसी बनाने का भरोसा दिया है, जिसके तहत अब प्रदेश भर में बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की भर्ती की जाएगी. इसके अतिरिक्त बिजली बोर्ड के पेंशनर्ज की लंबित लीव इन कैशमेंट और ग्रेच्युटी की अदायगी को लेकर भी प्रबंधन को जरूरी निशा निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं, इस दौरान बिजली बोर्ड से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कर्मचारी और अधिकारियों की कमेटी गठित करने की भी सहमति बनी है. जॉइंट एक्शन कमेटी प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थाई नीति बनाने की भी मांग को प्रमुखता से उठाया. सीएम सुक्खू ने जॉइंट एक्शन कमेटी को कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने का भरोसा दिया.

सीएम ने दिए चार्जशीट वापस लेने के आदेश

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज, इंजीनियर, पेंशनर्ज की जॉइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा का कहना है कि 'मुख्यमंत्री के साथ करीब एक घंटे तक चली बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनर्ज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों पर जारी चार्जशीट से भी नाखुश दिखे, जिस पर सीएम ने बोर्ड प्रबंधन को तुरंत चार्जशीट की वापस लेने लेने के आदेश जारी किए हैं. प्रबंधन ने कर्मचारियों के बोर्ड कार्य स्थलों पर बैठक और धरना प्रदर्शन पर जो रोक लगाई थी, उसे भी मुख्यमंत्री ने हटा दिया है. मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों से जुड़े हर मुद्दे को उठाया गया.'

