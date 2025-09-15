ETV Bharat / state

बच्चों के लिए खुले मैदानों की मांग तेज, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने जताई गहरी चिंता

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों में लगातार घटते खेल मैदानों पर गहरी चिंता जताई.

बच्चों के लिए खुले मैदानों की मांग तेज़ (ETV Bharat)
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों में लगातार घटते हुए खेल मैदानों पर गहरी चिंता व्यक्त की. डॉ. वर्णिका शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर अनुशंसा की है कि बच्चों के लिए सुरक्षित और खुले खेल मैदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.

''व्यावसायिक उपयोग से बिगड़ रही स्थिति'': डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि शहरी इलाकों में बच्चों के खेलने के मैदान कम होते जा रहे हैं. कई जगह इन मैदानों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है. वर्णिका शर्मा ने चेताया कि इस स्थिति का सीधा असर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ रहा है. बच्चों में मोबाइल और गैजेट्स की लत तेजी से बढ़ रही है. इसका एकमात्र कारगर समाधान यह है कि उन्हें पर्याप्त खुले मैदानों में खेलने का अवसर दिया जाए.

खेल मैदानों को सुरक्षित रखने की अनुशंसा: आयोग की अनुशंसा में साफ कहा गया है कि, शालाओं से जुड़े खेल मैदानों या अन्य खुले स्थलों का किसी भी तरह के व्यावसायिक उपयोग जैसे चौपाटी या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. ये स्थान केवल बच्चों के खेल और उनकी गतिविधियों के लिए ही सुरक्षित रखे जाएं.

खेल सुविधाओं को डेवलप करने पर जोर: छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने यह भी कहा कि नगरीय निकाय और जिला प्रशासन अपने अपने स्तर पर उपलब्ध निधियों से खेल सुविधाओं का विकास करें. बच्चों को बहुआयामी खेलों का अवसर मिले ताकि अलग अलग खेलों के प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ सकें. उन्होंने सुझाव दिया कि शहर के भीतर प्रत्येक एक किलोमीटर के दायरे में बच्चों के लिए एक खेल मैदान और एक इंडोर खेल परिसर होना चाहिए.

नई कॉलोनियों में अनिवार्य खेल मैदान: डॉ. वर्णिका शर्मा ने आगे स्पष्ट किया कि नई आवासीय कॉलोनियों को स्वीकृति देते समय कॉलोनाइजर के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि कॉलोनी में बच्चों के खेल मैदान और बहुआयामी खेल सुविधाओं का निर्माण हो.

अतिक्रमण हटाने के निर्देश: डॉ. वर्णिका शर्मा ने यह भी निर्देश दिया कि बच्चों के खेल मैदानों पर यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाए और स्वच्छ, सुरक्षित मैदान बच्चों को उपलब्ध कराया जाए.

तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा: डॉ. शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों से अपेक्षा की है कि इस अनुशंसा पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए और इसकी जानकारी आयोग को भी उपलब्ध कराई जाए. डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य तभी संभव है, जब उन्हें खेल और मनोरंजन के लिए पर्याप्त जगह मिले.

