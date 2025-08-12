ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस: खादी के झंडों की बढ़ी डिमांड, गांधी आश्रम में पहुंचे कर्नाटक और एमपी के BIS मार्क तिरंगे - INDEPENDENCE DAY

हल्द्वानी स्थित गांधी आश्रम की दुकानों पर कर्नाटक और एमपी के BIS मार्क के तिरंगे झंडों की बिक्री.

गांधी आश्रम में पहुंचे कर्नाटक और एमपी के BIS मार्क तिरंगे (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 4:12 PM IST

हल्द्वानी: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी पूरे देश में जोश से चल रही है. स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों को भव्य बनाने के लिए जगह-जगह तैयारी भी शुरू हो गई है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों में देशभक्ति को लेकर उत्साह है. ऐसे में लोग तिरंगा झंडा खरीद कर देश भक्ति के प्रति अपना जज्बा दिखा रहे हैं. उधर बाजार भी तिरंगे झंडों से सज चुके हैं.

हल्द्वानी में गांधी आश्रम की दुकानों पर खादी के तिरंगों की खूब डिमांड हो रही है. इसको देखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय गांधी आश्रम ने हुबली (कर्नाटक) और ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मार्क के काफी संख्या में तिरंगे झंडे मंगाए हैं. इनकी गांधी आश्रम की दुकानों पर खूब डिमांड हो रही है.

खादी के झंडों की बढ़ी डिमांड (VIDEO-ETV Bharat)

क्षेत्रीय गांधी आश्रम हल्द्वानी के सचिव वैभव वर्मा ने बताया कि 'हर घर तिरंगा अभियान' और राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की डिमांड बढ़ गई है. डिमांड को देखते हुए गांधी आश्रम की सभी दुकानों पर खादी से निर्मित तिरंगे झंडे पहुंचा दिए हैं. उन्होंने बताया कि डिमांड को देखते हुए कर्नाटक के हुबली और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भारतीय मानक ब्यूरो के तहत निर्माण किए गए तिरंगे झंडे बड़ी संख्या में मंगाए गए हैं. क्योंकि खादी निर्मित झंडे वहीं पर तैयार होते हैं. उन्होंने बताया कि गांधी आश्रम में खादी से बने झंडे के आकार के अनुसार कीमत होती है. गांधी आश्रम के पास 400 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक के झंडे उपलब्ध हैं.

हल्द्वानी गांधी आश्रम की दुकानों पर मिल रहे खादी के तिरंगे झंडे (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि कर्नाटक और ग्वालियर में तैयार किया गया झंडा भारत में तिरंगा झंडा बनाने के लिए जाना जाता है. यहां झंडे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं. इन मानकों में कपड़े की गुणवत्ता, रंग और झंडे के आकार का अनुपात शामिल है.

हल्द्वानी में कर्नाटक और मध्य प्रदेश से खादी तिरंगे झंडों की डिमांड (PHOTO-ETV Bharat)

इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खादी से बने कुर्ता पजामों की भी खूब डिमांड हो रही है. झंडारोहण के लिए लोग खादी का कुर्ता पजामा पसंद कर रहे हैं. गांधी आश्रम के सचिव वैभव वर्मा ने बताया कि पिछले साल गांधी आश्रम ने झंडा से करीब 9 लाख रुपए की आमदनी की थी. उम्मीद है कि इस बार 12 से 15 लाख रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है.

