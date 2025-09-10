ETV Bharat / state

धनबाद जिला परिषद की परिसंपत्तियों की सीबीआई या ईडी से जांच कराने की मांग, विधायक राज सिन्हा ने किया समर्थन

धनबाद जिला परिषद बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही. जिप सदस्यों ने परिसंपत्तियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की.

Dhanbad Zilla Parishad Meeting
धनबाद जिला परिषद की परिसंपत्तियों की सीबीआई या ईडी से जांच कराने की मांग करते सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2025 at 9:04 PM IST

3 Min Read
धनबाद: जिला परिषद बोर्ड की बैठक में परिसंपत्तियों पर अधिकार को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली. सदस्यों ने कहा कि परिसंपत्तियों पर अधिकार नहीं होने के कारण विकास योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. साथ ही जिला परिषद को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. बोर्ड की बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने परिसंपत्तियों की जांच सीबीआई या ईडी से कराने की मांग की.

जिला परिषद सदस्य विकास महतो ने बोर्ड की बैठक में बैनर-पोस्टर के साथ परिसंपत्तियों की जांच ईडी या सीबीआई से कराने की मांग की है. विकास महतो की मांग पर ज्यादातर सदस्यों ने अपनी सहमति जताई.

बयान देते जिप सदस्य विकास महतो और विधायक राज सिन्हा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार की जांच एजेंसी पर उठाए सवाल

जिप सदस्य विकास महतो ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने परिसंपत्तियों की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की है. राज्य सरकार की जांच एजेंसी पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एसीबी 2011 से जांच कर रही है, लेकिन उनकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है.

ईडी या सीबीआई जांच को जरूरी बताया

जिला परिषद की संपत्ति हमेशा से ही विवादों में रहा है. टेक्सटाइल मार्केट, सिटी स्टाइल, कांग्रेस भवन, यूनियन क्लब और धनबाद क्लब जैसी जितनी भी परिसंपत्ति है उन पर हमारा अधिकार नहीं है. वह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है. लिहाजा, जिला परिषद के अस्तित्व को बचाने के लिए परिसंपत्तियों की जांच ईडी या सीबीआई से कराने की मांग की गई है.

Dhanbad Zilla Parishad Meeting
जिला परिषद बोर्ड की बैठक में उपस्थित पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

अवैध तरीके से दुकानें चलाने का मामला उठा

उन्होंने कहा कि जिला परिषद की 1200 दुकानों में से 250 दुकानें गलत तरीके से चल रही हैं. जिन्हें दुकानें मिली हैं, वह दूसरों को अधिक दरों पर दुकानें बेच रहे हैं. पहले ऐसी दुकानों को सील करने की जरूरत है,उसके बाद फिर उसका आवंटन किया जाना चाहिए. जिला परिषद की एक भी विवाह भवन को अब तक रेंट पर नहीं लगाया जा सका है.

धनबाद विधायक ने किया मांग का समर्थन

वहीं बोर्ड की बैठक के बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी जिला परिषद सदस्यों द्वारा उठाई गई ईडी या सीबीआई जांच की मांग को सही ठहराया है. उन्होंने कहा कि जिला परिषद की परिसंपत्तियों पर जिस तरह से लोगों ने कब्जा जमाकर कर रखा है,उसकी उच्चस्तरीय जांच की जरूरत है.

