ETV Bharat / state

दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बढ़ी मांग, बच्चों के बीच 'चटर पटर' और 'कलर माचिस' बने आकर्षण का केंद्र, जानिए लोगों ने क्या कहा ?

दिल्ली में ग्रीन पटाखों की मांग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 10, 2025 at 8:20 PM IST 3 Min Read