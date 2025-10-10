दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बढ़ी मांग, बच्चों के बीच 'चटर पटर' और 'कलर माचिस' बने आकर्षण का केंद्र, जानिए लोगों ने क्या कहा ?
दिल्ली में इन दिनों लोग ग्रीन पटाखों को खरीदने की तरफ रुख कर रहे हैं. जानिए इसे लेकर उन्होंने क्या कहा..
Published : October 10, 2025 at 8:20 PM IST
नई दिल्ली: दिवाली करीब आते ही राजधानी के बाजारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है, लेकिन इस बार पटाखों की चमक कुछ अलग है. जहां सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पर छूट को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है, वहीं सख्तियों के बीच बाजारों में ग्रीन पटाखों की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर ऐसे पटाखों की मांग बढ़ी है, जो कम धुआं और हल्की आवाज करते है.
दिल्ली के जामा मस्जिद स्थित पटाखा बाजार में इस बार 'चटर पटर', 'ग्रीन माचिस', 'कलर माचिस' और 'पॉपअप' जैसे नए ग्रीन पटाखे लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं. दुकानदारों का कहना है कि इन पटाखों में बारूद या चिंगारी नहीं होती, जिससे यह बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं. इनमें रासायनिक मिश्रण से हल्की आवाज और रंगीन रोशनी निकलती है, लेकिन प्रदूषण नहीं फैलता.
पॉपअप पटाखों की धूम: बाजार में सबसे ज्यादा पॉपअप पटाखों की मांग देखी जा रही है. यह छोटे-छोटे पैकेट में आते हैं, जिन्हें जमीन पर पटकने से हल्की आवाज होती है. दुकानदार हैदर खान ने बताया कि इस बार लोग ग्रीन पटाखे ही मांग रहे हैं. ग्रीन माचिस और कलर माचिस जैसे पटाखे बच्चों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इनसे धुआं व शोर कम होता है.
पर्यावरण और सुरक्षा पर ध्यान: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारंपरिक पटाखों पर पाबंदी लगने के बाद ग्रीन पटाखों का चलन लगातार बढ़ गया है. यह पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में 30 प्रतिशत तक कम धुआं और आवाज करते हैं, जिससे कम प्रदूषण होता है. लोगों ने कहा कि ऐसे पटाखे अन्य पटाखों के मामले में सुरक्षित हैं.
ग्राहकों की राय: ग्राहक नंद किशोर ने बताया, अब हम सिर्फ ग्रीन पटाखे ही लेते हैं. बच्चों को पॉपअप और रंगीन माचिस बहुत पसंद आ रही है. उनके अलावा जितेंद्र ने बताया कि ग्रीन पटाखों से बच्चों को मजा तो मिलता ही है साथ ही पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है. बिना पटाखों के दिवाली फीकी लगती है
दुकानदारों ने कही ये बात: वहीं, बड़े पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखों की बिक्री के आदेश पर फैसला सुरक्षित रखने पर नाराजगी जताई है. पहले दिवाली पर लाखों का कारोबार हुआ करता था, लेकिन अब दुकान के बजाए इवेंट्स, डेकोरेशन व अन्य अस्थायी कामों से गुजर बसर करना पड़ रहा है. कई पटाखा व्यापारी अब छोटे-मोटे अन्य धंधों में लग गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में ग्रीन पटाखों या नियंत्रित बिक्री के माध्यम से उनका पुराना रोजगार फिर से पटरी पर लौट सकेगा.
क्या होता है ग्रीन पटाखा: ग्रीन पटाखे पर्यावरण-अनुकूल पटाखे होते हैं, जिन्हें पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है. इन्हें मुख्य रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) द्वारा विकसित किया गया है. संक्षेप में, ग्रीन पटाखे दिवाली जैसे त्योहारों पर वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने का एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त नहीं होते हैं.
