रक्षाबंधन को लेकर लखनऊ के बाजार गुलजार, कस्टमाइज राखियों की भारी डिमांड; देखें रेट - RAKSHA BANDHAN 2025

लखनऊ के बाजारों में बहनें अपने भाई को स्पेशल महसूस करने के लिए कस्टमाइज्ड राखी खरीद रही हैं.

लखनऊ में राखियों की मांग बढ़ी
लखनऊ में राखियों की मांग बढ़ी (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 6:06 PM IST

लखनऊ: रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भाई-बहन के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है. यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में रिश्तों का कितना महत्व है. बहनें भाई की रक्षा और सुख की कामना करती हैं. वहीं भाई भी बहन की खुशियों और सुरक्षा का वचन देते हैं. लखनऊ के बाजारों में इन दिनों कस्टमाइज्ड राखी का प्रचलन चल रहा है. ज्वेलरी की दुकान पर चांदी और सोने की राखी महिलाएं कस्टमाइज कर रहे हैं, जिसमें रक्षासूत्र तो होता है. साथ ही राखी में बीच में नाम या कुछ लिखा हुआ होता है. बहनें अपने भाई को स्पेशल महसूस करने के लिए कस्टमाइज्ड राखी बांध रही है.


लड्डू गोपाल के लिए अलग से तैयार है सेट: लखनऊ के सर्राफा व्यापारी आदेश जैन के मुताबिक, रक्षाबंधन भाई बहन के अतुलनीय प्रेम का पवित्र त्यौहार है. बहुत सी ऐसी बहनें हैं, जो लड्डू गोपाल को अपना भाई समझ कर राखी बांधते हैं. वह बड़े मन से लड्डू गोपाल के लिए मुकुट एवं झूला लेकर जाती हैं. लेकिन इस बार बाजार में लड्डू गोपाल के लिए स्पेशल राखी का सेट तैयार किया गया है. जिसे महिलाओं को काफी पसंद आ रहा है और वह वहीं सेट खरीद रही हैं.

लखनऊ में कस्टमाइज नाम वाली राखियों की मांग बढ़ी (Video Credit; ETV Bharat)


बहनों के लिए स्पेशल तोहफा: आदेश जैन के मुताबिक इस बार बाजार में चांदी के सिक्कों वाला एक सेट तैयार किया गया है, जो काफी ज्यादा डिमांड में है. इसमें भाई बहन का प्रतीकात्मक चिन्ह है, जो चांदी से बना हुआ है. लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं. आमतौर पर देखा जाता है कि भाई अपनी बहन को कैश ही देते हैं, लेकिन इस बार बहुत से भाई इसे खरीद रहे हैं.

चांदी की राखी
चांदी की राखी (Photo Credit; ETV Bharat)

बालागंज के रहने वाले अंकित शर्मा ने कहा कि हर बार हम अपनी बहन को गिफ्ट में एक या दो हजार रुपये ही देता था, लेकिन, इस बार कुछ और देने के लिए यहां आया था. मैंने दो हजार कीमत के चांदी के गिफ्ट पैकेट खरीदें हैं. आम तौर पर चांदी के सिक्के महंगे मिलते हैं. लेकिन, राखी के उपलक्ष में थोड़ा डिस्काउंट भी है. साथ ही एक बेहतर इन्वेस्टमेंट वाला गिफ्ट भी है.

भाई बहन का बंधन बहुत ही पवित्र: मीनू तिवारी ने बताया कि भाई बहन का बंधन बहुत ही पवित्र है. हर साल इस त्यौहार का इंतजार करते हैं. क्योंकि हमें अपने भाई को राखी बांधने का मौका मिलता है और साथ ही पैसे भी मिलते हैं. इस बार कस्टमाइज राखी काफी चलन में है. उसी को कस्टमाइज करने के लिए मैंने भी ऑर्डर दिया था, जो बनकर तैयार है, इसकी कीमत भी बहुत अधिक नहीं है.

राखी
राखी (Photo Credit; ETV Bharat)


लक्ष्मी जायसवाल ने कहा कि हर बहन अपने भाई को बहुत ही अलग राखी बांधना पसंद करती है, जो किसी की कलाई पर न हो. चांदी को कहा जाता है कि चंद्रमा मजबूत करता है. साथ यह देखने में काफी आकर्षित लगता है. इसे ब्रेसलेट के तौर पर भी आम दिनों में भाई पहन सकते हैं. इसलिए मैं इस राखी को लेने के लिए आई हूं. इसकी बहुत रीजनेबल प्राइस है. हजार रुपए के अंदर एक अच्छी चांदी की राखी मिल रही है.

राखी पर रेशम के धागे का अलग ही महत्व: फैजुल्लागंज की रहने वाली नेहा सोनी ने कहा कि राखी तो शुभ रेशम के धागे को ही माना जाता है. इसलिए मैं अपने भाई के लिए ऐसी राखी ले रही हूं. इसमें बीच का हिस्सा तो चांदी का है. लेकिन, रेशम के धागे से इसे बनाया गया है. राखी पर रेशम के धागे का अलग ही महत्व होता है. पिछले साल हमने देखा था कि पूरे चांदी की राखी काफी ज्यादा प्रचलन में थी और लगभग हर किसी ने ऐसी ही रखी अपने भाई को पहनी थी. लेकिन इस बार बीच का हिस्सा चांदी या सोने का है और धागा रेशम का है, जो काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा है.

बारिश के कारण बाजार में रौनक कम: लखनऊ के अमीनाबाद, सदर बाजार, चौक बाजार, निषाद गंज में लगने वाले बुधवार बाजार में राखी बेची जा रही है. हालांकि, बीते शनिवार से लगातार लखनऊ में बारिश हो रही है, जिसके कारण बाजार इस समय पूरी तरह से गुलजार नहीं हो पा रहे हैं. लेकिन, जैसे ही बारिश बंद होती है, वैसे ही दुकानदार अपनी दुकान सजा रहे हैं. शाम के समय बाजारों में काफी रौनक दिखाई देती है.


