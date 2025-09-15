ETV Bharat / state

नदी में पुल निर्माण की मांग, धमतरी कलेक्टर पहुंचकर नारेबाजी, ग्रामीणों ने कहा- 25 साल से मांग कर थक चुके

जबर्रा गांव के ग्रामीण काजल नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं.

Demand for river bridge
नदी में पुल निर्माण की मांग, धमतरी कलेक्टर पहुंचकर नारेबाजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 8:51 PM IST

धमतरी: जिले के नगरी ब्लॉक के जबर्रा गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. नारेबाजी करते हुए गांव वालों ने मांग की है कि काजल नदी पर पुल बनाया जाए. पुल नहीं होने से 15 गांव के ग्रामीण प्रभावित होते हैं, पिछले दिनों बाढ़ की वजह से एक युवक की मौत भी हुई थी.

25 साल से मांग कर रहे: काजल नदी में पुल बनाने की मांग पिछले 25 वर्षों से की जा रही है. इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाने की मांग की जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर 15 दिवस के भीतर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो ग्रामीण उग्र प्रदर्शन करेंगे.

जबर्रा गांव के ग्रामीण काजल नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम जबर्रा के पास स्थित काजल नदी में पुल बनाने की मांग को लेकर आए हैं. 3 बार मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. कलेक्टर से पूछने आए हैं कि कब तक पुल बनेगा- ग्रामीण

जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो परेशान और बढ़ जाती है. पुल के अभाव में स्वास्थ्य, शिक्षा के अलावा अन्य कार्यों में भी दिक्कतें आ रही है.- प्रदर्शनकारी

प्रशासन ने क्या कहा: जिला प्रशासन का कहना है कि पुल निर्माण बजट में शामिल है लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है. पुल बनने से गरियाबंद जिले से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी.

गांव वालों की समस्या को शासन तक पहुंचाए हैं. स्वीकृत होने पर पुल का निर्माण कराया जाएगा- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

छात्र भी परेशान हो रहे: ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बच्चों को नवमी से बारहवीं पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है. बारिश के दिनों में इस गांव का संपर्क टूट जाता है, बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते. नदी में बाढ़ होने के कारण ग्रामीण अपने निजी कार्यों के लिए बाहर नहीं जा पाते.

