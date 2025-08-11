ETV Bharat / state

रायपुर में डिलीवरी बॉय का मर्डर, डीडी नगर से आरोपी अरेस्ट

मृतक डिलीवरी बॉय के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं. हत्या की वजह मामूली विवाद है.

DELIVERY BOY MURDERED IN RAIPUR
डीडी नगर से आरोपी अरेस्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 6:31 PM IST

रायपुर: फूड डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय की मामूली विवाद के बाद हत्या कर दी गई. पुलिस ने हत्या के आरोपी यादव को गिरफ्तार कर लिया है. डीडी नगर पुलिस के मुताबिक मृतक डिलीवरी बॉय का नाम हेमंत कोठारी था.

डीडी नगर में डिलीवरी बॉय की हत्या: रविवार को वारदात वाले दिन हेमंत कोठारी होटल से पिज्जा का आर्डर लेकर डिलीवरी देने निकला. रास्ते में चंगोराभाठा इलाके में हेमंत की बाइक युवक की बाइक से टकरा गई. इस बात से नाराज होकर आरोपी पप्पू यादव नाम के युवक ने हेमंत कोठारी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया.

इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम: गंभीर हालत में फूड डिलीवरी बॉय को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान आज हेमंत कोठारी ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

चंगोराभाठा इलाके में मारा चाकू: डीडी नगर थाना प्रभारी शिव नारायण सिंह ने बताया कि रविवार की रात डिलीवरी बाय हेमंत कोठारी पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने के लिए चंगोराभाठा गया. रास्ते में आरोपी पप्पू यादव की गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई. गाड़ी की टक्कर होने के बाद दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ. मामूली विवाद में आरोपी ने डिलीवरी बॉय पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन सोमवार की सुबह डिलीवरी बॉय ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस ने सोमवार की सुबह आरोपी पप्पू यादव को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है.

बढ़ते अपराध के ग्राफ पर जनता परेशान: पुलिस के तमाम कोशिशों के बावजूद भी राजधानी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रही. हत्या लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं. मृतक डिलीवरी बॉय हेमंत कोठारी शादीशुदा था. मृतक डिलीवरी बॉय 2 बच्चों का पिता था. डिलीवरी बॉय का काम करके वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था. ऐसे में डिलीवरी बॉय की मौत के बाद उनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा ये बड़ा सवाल परिवार के सामने खड़ा हो गया है.

