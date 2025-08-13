ETV Bharat / state

आगरा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म; इंस्टाग्राम पर पुलिसकर्मी का बेटा बनकर की दोस्ती, 6 साल बाद शादी से मुकरा - AGRA NEWS

सिकंदरा थाना में एक युवती ने डिलीवरी ब्वॉय के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
August 13, 2025

आगरा : जिले के सिकंदरा थाना में एक युवती ने डिलीवरी ब्वॉय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि पुलिसकर्मी का बेटा बनकर आरोपी ने सोशल मीडिया से उससे दोस्ती की, फिर मिलने बुलाया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. आरोप है कि छह साल तक आरोपी ने शारीरिक और मानसिक शोषण किया फिर दूरी बना ली. युवती की शिकायत पर सिकंदरा पुलिस ने मुकदमा करके जांच शुरू कर दी है.

इंस्टाग्राम पर हुई जान पहचान : पीड़िता ने सोमवार को सिकंदरा थाना पुलिस को बताया कि उसने एक्टिंग का कोर्स किया है. स्ट्रगल के दौरान छह साल पहले सिकंदरा निवासी मनप्रीत दिवाकर से सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम के माध्यम से जान पहचान हुई, जो दोस्ती में बदल गई. इस दौरान आरोपी ने बताया कि उसके पिता पुलिस में हैं. उसने बातों में फंसाया और एक दिन बात करने के बहाने घर बुलाया. जहां पर प्यार करने का इजहार किया. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने अश्लील हरकत की. मेरे विरोध करने पर शादी की बात कह कर दुष्कर्म किया.


धमकी देना का आरोप : पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने कुछ दिन बाद अपने परिजनों से मिलाया. सभी ने मुझसे जल्द ही शादी का वादा किया. इसके बाद आरोपी आए दिन मेरा शारीरिक शोषण करने लगा. तभी मुझे पता चला कि आरोपी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ब्वॉय है. उसके पिता भी मजदूर हैं. इसके बाद भी मैंने प्यार की खातिर उसे झूठ बोलने पर माफ कर दिया. आरोपी ने मुझसे जल्द शादी करने का वायदा किया. जब मैंने शादी का दबाव बनाया तो आरोपित ने धमकी देना शुरू कर दिया.

दूसरी युवती से बनाए प्रेम संबंध : पीड़िता का आरोप है कि मुझे पता चला कि आरोपी ने एक दूसरी युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया है और एक माह से उसके साथ ही घूम रहा है. जिस पर मैंने आरोपी के परिजन से संपर्क किया तो उन्होंने भी धमकाया. जिसके बाद सिकंदरा थाना पुलिस से संपर्क किया है.

सिकंदरा थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है. जांच और आरोपी के पकड़े जाने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

