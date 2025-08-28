ETV Bharat / state

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होगा? पंचायती राज ने अपडेट किया साझा - PANCHAYATI RAJ

अंतिम दौर में परिसीमन प्रक्रिया, वर्तमान में प्रदेश में कुल 57,694 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव

Etv Bharat
पंचायत चुनाव. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read

लखनऊ: प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है. ग्राम पंचायत प्रधान का कार्यकाल 26 मई, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का 19 जुलाई और जिला पंचायत अध्यक्षों का 11 जुलाई 2026 को समाप्त होगा. शासन ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं.

पंचायती राज निदेशक ने बताया कि वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकायों के सृजन और सीमा विस्तार से प्रभावित ग्राम पंचायतों के आंशिक पुनर्गठन का कार्य शासनादेश 23 मई 2025 के तहत पूरा किया गया. इस प्रक्रिया में 58195 ग्राम पंचायतों में से 512 ग्राम पंचायतें नगर निकायों में विलय होकर समाप्त हो गईं. वहीं 9 नई ग्राम पंचायतें सृजित हुईं और 2 वन टंगिया ग्रामों को ग्राम पंचायत के रूप में अधिसूचित किया गया है. वर्तमान में प्रदेश में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में हैं.

पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह.
पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह. (ETV Bharat)
पंचायती राज निदेशक ने बताया कि ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों की संशोधित जनसंख्या संबंधी आंकड़े जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करा दिए गए हैं. इसके आधार पर आंशिक रूप से प्रभावित वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही 15 व 16 जुलाई 2025 के अनुसार की जा रही है. परिसीमन पर आपत्तियां 3 से 5 अगस्त तक प्राप्त कर उनका निस्तारण किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि 39 जनपदों में परिसीमन प्रक्रिया को तय समय-सारणी के अनुसार पूरा कर सूचना 12 अगस्त तक निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे. अब तक 47 जनपदों से परिसीमन संबंधी अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं. जबकि शेष 28 जनपद आगरा, औरैया, बागपत, बहराइच, बलिया, भदोही, बदायूं, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सन्तकबीरनगर, सीतापुर, सोनभद्र व सुलतानपुर से दस्तावेज उपलब्ध होना शेष है. जैसे-जैसे परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे-वैसे पंचायत चुनाव 2026 की अधिसूचना जारी करने की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे.

इसे भी पढ़ें-यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी में सरगर्मी तेज, सरकार ओर संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने पर पार्टी का जोर

लखनऊ: प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है. ग्राम पंचायत प्रधान का कार्यकाल 26 मई, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का 19 जुलाई और जिला पंचायत अध्यक्षों का 11 जुलाई 2026 को समाप्त होगा. शासन ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं.

पंचायती राज निदेशक ने बताया कि वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकायों के सृजन और सीमा विस्तार से प्रभावित ग्राम पंचायतों के आंशिक पुनर्गठन का कार्य शासनादेश 23 मई 2025 के तहत पूरा किया गया. इस प्रक्रिया में 58195 ग्राम पंचायतों में से 512 ग्राम पंचायतें नगर निकायों में विलय होकर समाप्त हो गईं. वहीं 9 नई ग्राम पंचायतें सृजित हुईं और 2 वन टंगिया ग्रामों को ग्राम पंचायत के रूप में अधिसूचित किया गया है. वर्तमान में प्रदेश में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में हैं.

पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह.
पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह. (ETV Bharat)
पंचायती राज निदेशक ने बताया कि ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों की संशोधित जनसंख्या संबंधी आंकड़े जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करा दिए गए हैं. इसके आधार पर आंशिक रूप से प्रभावित वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही 15 व 16 जुलाई 2025 के अनुसार की जा रही है. परिसीमन पर आपत्तियां 3 से 5 अगस्त तक प्राप्त कर उनका निस्तारण किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि 39 जनपदों में परिसीमन प्रक्रिया को तय समय-सारणी के अनुसार पूरा कर सूचना 12 अगस्त तक निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे. अब तक 47 जनपदों से परिसीमन संबंधी अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं. जबकि शेष 28 जनपद आगरा, औरैया, बागपत, बहराइच, बलिया, भदोही, बदायूं, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सन्तकबीरनगर, सीतापुर, सोनभद्र व सुलतानपुर से दस्तावेज उपलब्ध होना शेष है. जैसे-जैसे परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे-वैसे पंचायत चुनाव 2026 की अधिसूचना जारी करने की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे.

इसे भी पढ़ें-यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी में सरगर्मी तेज, सरकार ओर संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने पर पार्टी का जोर

For All Latest Updates

TAGGED:

THREE TIER PANCHAYAT ELECTIONS UPPANCHAYAT ELECTIONS 2026WHEN PANCHAYAT ELECTIONSगांव की सरकार का चुनावPANCHAYATI RAJ

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.