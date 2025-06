ETV Bharat / state

दिल्ली के बस स्टॉप्स होंगे अब वर्ल्ड क्लास, दिल्ली सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव - DELHI NEW BUS STOPS

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिं ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 25, 2025 at 9:42 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 9:47 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में जल्द ही नए बस क्यू शेल्टर (BQS) बनाए जाएंगे, जिनकी डिज़ाइन बेंगलुरु, नवी मुंबई, सिंगापुर, लंदन और चीन जैसे शहरों की मौजूदा संरचनाओं के अध्ययन के आधार पर तैयार की जा रही है. समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली के बस स्टॉप्स को आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाओं में बदलने की प्रक्रिया को तेज़ करें. मंत्री के अनुसार, नए BQS डिज़ाइन LED लाइट्स से सुसज्जित होंगे और इनमें डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगे होंगे, जिन पर बस रूट्स और नंबरों की जानकारी commuters को आसानी से मिल सकेगी. अधिकारियों ने बताया कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय शहरों के BQS मॉडलों की लागत और डिज़ाइन का विश्लेषण किया जा रहा है. परिवहन विभाग ने सुझाव दिया है कि नए बस स्टॉप्स के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाए. इन डिज़ाइनों में से सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइन का चयन ओपन कॉम्पिटिशन के ज़रिए किया जाएगा. इसके बाद डिज़ाइन को अंतिम रूप देकर निर्माण, संचालन और रखरखाव का काम शुरू होगा.

वर्तमान में दिल्ली में 4,627 अधिसूचित BQS लोकेशन्स हैं, जिनमें से 2,021 पहले से कार्यरत हैं. नए प्रस्ताव के तहत 1,397 नए शेल्टर्स बनाए जाएंगे, और 1,459 अन्य स्थानों की पहचान की गई है, जिससे कुल संख्या 2,800 से अधिक नए BQS तक पहुँच जाएगी. मंत्री सिंह ने कहा कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (DTIDC) ने योजना बनाई है, जिसके तहत पुराने और जर्जर बस स्टॉप्स को आधुनिक और उन्नत BQS में बदला जाएगा — चाहे वो शहरी इलाक़े हों या ग्रामीण. मंत्री ने यह भी ज़ोर दिया कि बस रूट का पुनर्गठन (रूट रेशनलाइज़ेशन) तेज़ी से किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिल सके.

