दिल्ली के मोती नगर में सड़क हादसा,थार की टक्कर से बाइक सवार की मौत - DELHI MOTI NAGAR ROAD ACCIDENT

मोतीनगर में शुक्रवार रात तेज रफ्तार थार गाड़ी ने एक बाइक सवार को रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मोती नगर में सड़क हादसा,थार की टक्कर से बाइक सवार की मौत
मोती नगर में सड़क हादसा,थार की टक्कर से बाइक सवार की मौत (ETV Bharat)
Published : August 16, 2025 at 12:21 PM IST

नई दिल्ली :दिल्ली के मोती नगर इलाके में शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार महिंद्रा थार नें सड़क किनारे बाइक पर बैठे एक शख्स को जोरदार टक्कर मार दी , जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद से ही गाड़ी चालक फरार है उसकी तलाश की जा रही है. मौके से बरामद गाड़ी को जप्त कर लिया गया है. पिछले एक हफ्ते में थार गाड़ी से एक्सीडेंट का यह दूसरा मामला है.

झूलेलाल मंदिर के सामने करमपुरा बस टर्मिनल के पास हादसा

पुलिस के मुताबिक मोती नगर इलाके के झूलेलाल मंदिर के सामने करमपुरा बस टर्मिनल के पास तेज रफ्तार से आ रही महिंद्रा थार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार का नाम बेचू लाल (40 वर्ष, प्रेम नगर निवासी) बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया. प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ.

थार की टक्कर से बाइक सवार की मौत (ETV Bharat)

थार गाड़ी का चालक मौके से फरार

टक्कर मारने वाला थार चालक घटना के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. हालांकि पुलिस के मुताबिक थार गाड़ी चालक की पहचान कर ली गई है. उसका नाम अमरिंदर सिंह सोढ़ी बताया जा रहा है.वह सुदर्शन पार्क का रहने वाला है.

सीसीटीवी फुटेज से पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों की मदद से फरार थार मालिक की तलाश कर रही है. हादसे के वक्त वह खुद गाड़ी चला रहा था. फिलहाल वह फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

थार गाड़ी से हादसे का एक हफ्ते में दूसरा मामला

यह मामला इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस इलाके में एक हफ्ते के दरमियान यह दूसरी दुर्घटना है जिसमें थार गाड़ी शामिल है.

