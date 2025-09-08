दिल्ली की धारणा मल्होत्रा को बेस्ट टीचर का अवॉर्ड, जानिए कैसे पढ़ाई को बनाया सरल और इंट्रेस्टिंग

ETV Bharat / state

दिल्ली की शिक्षिका धारणा मल्होत्रा को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान मिला है.

मार्गदर्शक शिक्षकों की विशेष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका पुरस्कार से सम्मानित
मार्गदर्शक शिक्षकों की विशेष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका पुरस्कार से सम्मानित
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2025 at 7:20 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोजित दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह में निगम प्रतिभा विद्यालय, ओल्ड गांधी नगर की प्राइमरी शिक्षिका धारणा मल्होत्रा को मार्गदर्शक शिक्षकों की विशेष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

धारणा मल्होत्रा 2006 से नगर निगम (एमसीडी) में प्राइमरी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि शाहदरा जोन के स्कूलों में नई पहल शुरू की गई हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाना है. हमारा सबसे बड़ा ध्यान फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी (FLN) पर रहा है.

दिल्ली की धारणा मल्होत्रा को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका पुरस्कार

धारणा ने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों का बुनियादी ज्ञान इतना मजबूत हो कि वे अपनी पढ़ाई को लंबे समय तक बनाए रख सकें. इस दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ है कि स्कूलों में ड्रॉपआउट दर में कमी आई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है.

प्राइमरी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं धारणा मल्होत्रा
प्राइमरी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं धारणा मल्होत्रा

ज्ञानोदयः शिक्षा का नया माध्यम
धारणा मल्होत्रा ने एमसीडी के शैक्षिक प्रयासों की एक अनूठी पहल ज्ञानोदय एजुकेशनल चैनल के बारे में बताया, जिसमें इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों से संबंधित वीडियो बनाए जाते हैं, जो उन बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं जो पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं.

स्कूल में अलग अलग तरह की एक्टिविटी आयोजित कर बच्चों के समग्र विकास की पहल
स्कूल में अलग अलग तरह की एक्टिविटी आयोजित कर बच्चों के समग्र विकास की पहल

खासकर उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई के बीच में अपने गांव चले जाते हैं. धारणा ने बताया कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा, चाहे वह कहीं भी हो, शिक्षा से वंचित न रहे. ज्ञानोदय चैनल बच्चों को उनकी पढ़ाई में निरंतरता दे रहा है.

मार्गदर्शक शिक्षकों की विशेष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका पुरस्कार से सम्मानित
मार्गदर्शक शिक्षकों की विशेष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका पुरस्कार से सम्मानित

बच्चों के समग्र विकास के लिए धारणा मल्होत्रा और उनकी टीम ने नए तरीके निकाले हैं. हर बुधवार को स्कूल में को-करिकुलर गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें पढ़ाई से इतर बच्चों को विभिन्न विषयों जैसे त्योहार, महत्वपूर्ण तिथियां, भारत की सांस्कृतिक धरोहर, कला और महान विभूतियों के बारे में जानकारी दी जाती है.

शिक्षण एक नौकरी से कहीं बढ़कर एक मिशन है- धारणा मल्होत्रा
शिक्षण एक नौकरी से कहीं बढ़कर एक मिशन है- धारणा मल्होत्रा

इसके अलावा, स्कूल में थीम आधारित असेंबली का आयोजन किया जाता है, जिसमें रोजाना प्रार्थना और राष्ट्रगान के साथ-साथ देश की महान हस्तियों के जीवन और योगदान पर चर्चा की जाती है. धारणा ने बताया कि हम चाहते हैं कि बच्चे केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि अपने देश की संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ें.

2006 से नगर निगम (एमसीडी) में प्राइमरी शिक्षिका के रूप में कार्यरत
2006 से नगर निगम (एमसीडी) में प्राइमरी शिक्षिका के रूप में कार्यरत

बच्चों को सिखाई जाती है लाइफ स्किल्स: धारणा मल्होत्रा ने बताया कि बच्चों के लिए खिलखिलाता बचपन शुरू किया गया है, जो एक अनूठी पहल है. इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को जीवन कौशल (लाइफ स्किल्स) सिखाए जाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं. हम बच्चों को न केवल अकादमिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें ऐसी स्किल्स देना चाहते हैं जो उन्हें जीवन में आत्मनिर्भर बनाएं.

शिक्षा की नई अलख जगा रहीं हैं धारणा मल्होत्रा
शिक्षा की नई अलख जगा रहीं हैं धारणा मल्होत्रा

नए नए तरीकों के लिए टीचिंग-लर्निंग मटेरियल (TLM) का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें कक्षा में रोजाना आसपास की चीजों को शामिल करके बच्चों को पढ़ाया जाता हैं. TLM के उपयोग से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और वे अधिक उत्साह के साथ सीखते हैं.

टीचिंग-लर्निंग मटेरियल से बच्चों को सिखाती हैं.
टीचिंग-लर्निंग मटेरियल से बच्चों को सिखाती हैं.

धारणा मल्होत्रा का मानना है कि शिक्षण एक नौकरी से कहीं बढ़कर एक मिशन है. उन्होंने कहा अगर आप मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं, तो उसका परिणाम जरूर मिलता है. जब हमारे बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है. उनकी यह सोच शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा है कि वे अपने पेशे को केवल नौकरी के रूप में न देखें, बल्कि इसे बच्चों के भविष्य को संवारने का एक अवसर मानें.

बच्चों को इंट्रेस्टिंग तरीके से पढ़ाती हैं धारणा मल्होत्रा
बच्चों को इंट्रेस्टिंग तरीके से पढ़ाती हैं धारणा मल्होत्रा

