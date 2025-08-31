नई दिल्ली: राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर) में रविवार को हुए परीक्षण में दो पेंटेड स्टॉर्क और दो ब्लैक-नेक्ड आइबिस के नमूने एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1) वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए. इसके अलावा तीन पेंटेड स्टॉर्क और एक ब्लैक-नेक्ड आइबिस को उपचार के लिए बाड़े से अलग कर निगरानी में रखा गया है. अब तक जल पक्षी बाड़े में छह पेंटेड स्टॉर्क, दो ब्लैक-नेक्ड आइबिस और चार अन्य प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है.

चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1) के प्रसार को रोकने के लिए गहन निगरानी और सख्त जैव-सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं. रविवार जल पक्षी बाड़े में किसी भी पक्षी या प्रवासी पक्षी की मृत्यु नहीं हुई.

पक्षियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम: चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. संजीत कुमार ने बताया कि जानवरों, पक्षियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. निगरानी दलों द्वारा दिन में दो बार पूरे चिड़ियाघर परिसर का सर्वेक्षण किया जा रहा है. जल पक्षी बाड़ों, तालाबों और चारागाहों की गहन सफाई और कीटाणु शोधन किया जा रहा है. सभी जानवरों के स्वास्थ्य और व्यवहार पर रखवालों और सीसीटीवी के माध्यम से कड़ी नजर रखी जा रही है. कर्मचारियों को सुरक्षात्मक उपकरण दस्ताने, मास्क, सुरक्षात्मक सूट और जूता कवर प्रदान किए गए हैं.

दर्शकों के लिए अनिश्चितकाल के लिए बंद है चिड़ियाघर: दिल्ली चिड़ियाघर में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि होने के बाद इसे बीते शनिवार से दर्शकों के लिए अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है. यह कदम पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक-नेक्ड आइबिस की मौत के बाद लिया गया था, जिनके नमूनों में गुरुवार रात भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी.

दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का यह तीसरा मामला है. इससे पहले 2016 और 2021 में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. बाघ, शेर और उनके शावकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि पिछली घटनाओं में बाघों की मौत बर्ड फ्लू से जुड़ी पाई गई थी. अगस्त महीने में चिड़ियाघर में जन्मे छह में से पांच रॉयल बंगाल टाइगर के शावकों की मृत्यु भी संक्रमण और कमजोरी के कारण हो चुकी हैं.



