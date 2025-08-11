ETV Bharat / state

दिल्ली चिड़ियाघर में बाड़ों और पिंजरों की मरम्मत का काम पूरा, जल्द ही शेरनी महागौरी के दोनों शावकों को छोड़ा जाएगा, आगंतुक कर सकेंगे दीदार

जल्द ही शेरनी महागौरी ने दोनों शावकों को बाड़े में छोड़ा जाएगा
जल्द ही शेरनी महागौरी ने दोनों शावकों को बाड़े में छोड़ा जाएगा (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

August 11, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क (दिल्ली चिड़ियाघर) में जल्द ही शेरनी महागौरी के दो बच्चों को शेर के बाड़े में छोड़ा जाएगा. इसके लिए चिड़ियाघर प्रबंधन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है. शेरनी महागौरी ने अप्रैल 2025 में इन्हें जन्म दिया था. हलाकिं अभी दोनों बच्चों का नाम नहीं रखा गया है. वहीं, अब चिड़ियाघर में कुल 6 शेर (महेश्वर और महागौरी की जोड़ी, सुंदरम, शैलजा और महागौरी के दो बच्चे) हो जाएंगे. बाड़े में छोड़ने के बाद आगंतुक इनका दीदार कर सकेंगे.

शेरनी महागौरी ने अप्रैल 2025 में दोनों शावकों को दिया था जन्म

दिल्ली चिड़ियाघर में साल 2021 में गुजरात के जूनागढ़ चिड़ियाघर से महेश्वर और महागौरी को लाने के बाद इनकी ब्रीडिंग कराई गई थी, जिसमें मादा महागौरी ने शावकों को जन्म दिया था. शावकों को आइसोलेशन में रखा गया था. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह चिड़ियाघर पहुंचे, जहां उन्होंने शेर और शावकों के बारे में जानकारी ली.

वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दी जानकारी (ETV Bharat)

वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दी जानकारी

राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि चिड़ियाघर में एक शेर और शेरनी का जोड़ा माहेश्वरी और महागौरी हैं. हाल ही में शेरनी ने दो शावकों को जन्म दिया था. जिन्हें निदेशक और उनकी टीम में पशु चिकित्सकों की देखरेख में बड़ा किया गया है. इन शावकों को जल्द ही खुले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा. इसके अलावा एक बाघिन ने छह शावकों को जन्म दिया है, जो अभी छह दिन के हैं और उनकी देखभाल भी पूरी सावधानी से की जा रही है. इनके बाड़ों और पिंजरों की मरम्मत कराई गई है.

अफ्रीकी हाथी शंकर को किया गया अब जंजीरों से मुक्त
अफ्रीकी हाथी शंकर को किया गया अब जंजीरों से मुक्त (ETV Bharat)

चिड़ियाघर की 455 सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी

चिड़ियाघर को वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार भी किया गया है. जिससे जानवरों के लिए बेहतर पर्यावरण और आगंतुकों के लिए बेहतर अनुभव मिल सके. वहीं, चिड़ियाघर की 455 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है.

चिड़ियाघर की 455 सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी
चिड़ियाघर की 455 सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी (ETV Bharat)

अफ्रीकी हाथी शंकर को किया गया अब जंजीरों से मुक्त
कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि पिछले साल अफ्रीकी हाथी शंकर अपनी आक्रामकता और मस्त अवस्था के कारण लंबे समय तक जंजीरों में बंधा रहा. लेकिन वनतारा, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका से विशेषज्ञों, ट्रेनरों और महावतों की मदद से उसे जंजीरों से मुक्त कर दिया गया है. अब वह सकारात्मक प्रशिक्षण के बाद खुला घूम रहा है. बता दे की अप्रैल 2024 में अफ्रीकी हाथी शंकर हीट अवस्था में होने के कारण आक्रामकता और मस्त अवस्था में आ गया था. उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसे जंजीर से बांधा गया था.

शंकर हाथी के बाड़े में किए गए कई परिवर्तन

वहीं शंकर हाथी के बाड़े को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक सुधार कार्य भी किए गए हैं, जैसे कि पॉवर फेंसिंग, ट्रीटमेंट पेन वॉल और रबड़ मैट का निर्माण हुआ है. इसी तरह भारतीय हाथी हीरागज और राजलक्ष्मी के लिए बाड़ा में इलेक्ट्रिक तारों से घिरा चैंबर बनाया गया है. उन्होंने बताया कि पहले मस्त अवस्था में हाथियों को महीनों तक छोटे बाड़ों में बंद रखा जाता था, लेकिन अब यह नया ढांचा उन्हें अधिक स्वाभाविक और खुला पर्यावरण दे रहा है. बता दे कि एक साल में करीब तीन माह के लिए हाथी मस्त अवस्था में रहते हैं.

जू में सभी जीवों को प्राकृतिक पर्यावरण और परिवेश देने की कोशिश

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया हमारा लक्ष्य है कि चिड़ियाघर के सभी जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण और परिवेश दिया जाए. जितना संभव हो उन्हें उतना करीब रखा जाए. साथ ही जू घूमने आने वाले बच्चों और परिवारों को एक यादगार अनुभव मिले, जहां वह विभिन्न जानवरों को देखें और उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें.

रंग-बिरंगे पेंटेड स्टॉर्क पक्षियों का आना हुआ शुरू :
हिमालय से उड़ान भर दिल्ली के चिड़ियाघर में रंग-बिरंगे पेंटेड स्टॉर्क पक्षी आने शुरू हो गए है. इन प्रवासी पक्षियों के लिए जलाशयों को साफ-सुथरा बनाया गया है. 50 पेंटेड स्टॉर्क पक्षी चिड़िया घर पहुंच चुके है. जो आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए है. चिड़ियाघर के निदेशक डॉ संजीत कुमार ने बताया कि सामान्य हालातों में पेंटेड स्टॉर्क अगस्त के पहले हफ्ते से आने शुरू हो जाते है. पेंटर स्टॉर्क अपना अस्थाई घोंसला बबूल के पेड़ों में बना रहे हैं. उन्होंने बताया अक्टूबर से दिसंबर में यह पक्षी प्रजनन करते हैं. फरवरी और मार्च में वह वापस अपने बच्चों के साथ हिमालय लौट जाते हैं. भोजन और प्रजनन के कारण इनका हर साल यहां प्रवास होता है. इनके लिए भोजन के विशेष इंतजाम किए जाते हैं.

