दिल्ली चिड़ियाघर अनिश्चितकाल के लिए बंद! बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लिया गया फैसला - BIRD FLU IN DELHI ZOO

चिड़ियाघर के दोबारा खुलने की तारीख नमूनों की जांच और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर पर निर्भर करेगी.

BIRD FLU IN DELHI ZOO
दिल्ली जू में बर्डफ्लू का प्रकोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2025 at 5:14 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली चिड़ियाघर में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि होने के बाद इसे दर्शकों के लिए अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है. यह कदम पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक-नेक्ड आइबिस की मौत के बाद लिया गया, जिनके नमूनों में गुरुवार रात भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई.

चिड़ियाघर प्रशासन ने कर्मचारियों और जानवरों की सुरक्षा के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू किए हैं. वहीं, लोगों से अपील की गई है कि वे स्थिति सामान्य होने तक धैर्य बनाए रखें. चिड़ियाघर के दोबारा खुलने की तारीख नमूनों की जांच और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर निर्भर करेगी.

चिड़ियाघर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चिड़ियाघर में जैव सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं और सभी बंदी व प्रवासी पक्षियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का यह तीसरा मामला है. इससे पहले 2016 और 2021 में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. बाघ, शेर और उनके शावकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि पिछली घटनाओं में बाघों की मौत बर्ड फ्लू से जुड़ी पाई गई थी. हाल ही में चिड़ियाघर में छह में से पांच रॉयल बंगाल टाइगर शावकों की मृत्यु भी संक्रमण और कमजोरी के कारण हुई थी.

चिड़ियाघर के दोबारा खुलने की प्रक्रिया
दिल्ली चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए खोलने से पहले हर 15 दिन में कम से कम चार बार नमूने लिए जाएंगे. यदि अंतिम पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद लगातार दो नमूने नेगेटिव पाए जाते हैं, तो चिड़ियाघर को खोलने पर विचार किया जा सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जा रहा है.

पिछली घटनाएं
दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का यह तीसरा प्रकोप है. वर्ष 2016 और 2021 में भी इसी तरह के मामले सामने आए थे, जिनके बाद चिड़ियाघर को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था. वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रवासी पक्षी बर्ड फ्लू के वाहक हो सकते हैं, जिसके कारण चिड़ियाघरों में इस तरह की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं.

