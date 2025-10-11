ETV Bharat / state

नवंबर में खुल सकता है दिल्ली चिड़ियाघर, जाने से पहले पढ़ें सेफ्टी गाइडलाइंस और नए नियम

दिल्ली चिड़ियाघर नवंबर में खुलेगा, सुरक्षा की दृष्टि से लिए जाएंगे अभी दो और नमूने

दिल्ली जू जल्द ही खुलने की उम्मीद
दिल्ली जू जल्द ही खुलने की उम्मीद (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 11, 2025 at 5:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली चिड़ियाघर को जल्द ही खोले जाने की तैयारी है, नवंबर में इसे आगंतुकों के लिए खोलने की तैयारी है. हालांकि अभी तक कोई सक्रिय वायरस या संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने का निर्णय लिया है. इसके तहत चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों के दो नमूने लेकर जांच के लिए भेजेगी.

जांच में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आगंतुकों के लिए चिड़ियाघर फिर से खुल सकेगा. जांच नमूनों के परिणाम नेगेटिव पाए जाने तक चिड़ियाघर में केवल आवश्यक स्टाफ की ही उपस्थिति रहेगी. दिल्ली चिड़ियाघर 30 अगस्त को उस समय बंद कर दिया गया था, जब H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि हुई थी. उस दौरान 12 पक्षियों की मौत हुई थी, जिनमें छह पेंटेड स्टॉर्क, दो ब्लैक-हेडेड आइबिस और चार प्रवासी पेंटेड स्टॉर्क शामिल थे. आखिरी पॉजिटिव नमूना 1 सितंबर को मिला था, जिसके बाद एहतियातन चिड़ियाघर को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया था. इस दौरान चिड़ियाघर परिसर में सैनिटाइजेशन और बायो-सिक्योरिटी उपाय लागू किए गए थे.

चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. संजीत कुमार ने कहा कि चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों के दो और नमूने लिए जाएंगे और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा. इन नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही चिड़ियाघर में आगंतुकों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. 1 सितंबर के बाद से जांचे गए सभी नमूनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है.

1 अक्टूबर को भेजा गया था नमूना
एक अक्टूबर को आखिरी नमूना भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) जांच के लिए भेजा गया था. जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है. अनुमति के लिए सभी जांच रिपोर्ट को मंत्रालय भेजा गया है.

चिड़ियाघर खोलने से पहले लागू किए जाएंगे जरूरी दिशा-निर्देश
डॉ. संजीत कुमार ने कहा कि चिड़ियाघर दोबारा खोलने के बाद सभी आगंतुकों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के नए दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे. मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और निर्धारित मार्गों पर ही घूमना अनिवार्य किया जाएगा. वहीं, पशुओं के बाड़ों के पास अनावश्यक भीड़ न लगे इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी.

6 सितंबर के बाद से आइसोलेशन वार्ड में भी किसी पक्षी की मौत नहीं
24 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 के बीच पानी वाले पक्षी एवीयरी और आइसोलेशन वार्ड में नौ पेंटेड स्टॉर्क और तीन ब्लैक-हेडेड आइबिस की मौत हुई थी. इनमें से 7 सैंपल्स में एच5एन1 वायरस की पुष्टि हुई थी. हालांकि, 28 अगस्त के बाद से एवीयरी में कोई मौत दर्ज नहीं हुई. वहीं, 6 सितंबर के बाद से आइसोलेशन वार्ड में भी सभी पक्षी सुरक्षित हैं.

कर्मचारियों ने वनतारा प्रशिक्षण का किया बहिष्कार
दिल्ली चिड़ियाघर में वनतारा संस्था की ओर से 8 से 14 अक्टूबर तक कीपर ट्रेनिंग कार्यक्रम होना था, लेकिन कर्मचारियों ने निजीकरण की आशंका जताते हुए इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है. नेशनल जू वर्कर्स एसोसिएशन ने कहा कि प्रशासन चिड़ियाघर को निजी हाथों में देने का प्रयास कर रहा है. नए MTS कर्मचारियों को जानवरों से जुड़े काम के लिए मजबूर किए जाने और पुराने कर्मचारियों के पद परिवर्तन को भी वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं. कर्मचारियों ने चिड़ियाघर को सरकार के अधीन रखने की मांग की.

ये भी पढ़ें- दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर, जल्द खुल सकता है चिड़ियाघर, इस वजह से हुआ था बंद

ये भी पढ़ें-दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी शंकर का अंतिम संस्कार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI ZOONATIONAL ZOOLOGIAL PARK DELHINATIONAL ZOOLOGICAL PARKH5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा बर्ड फ्लूDELHI ZOO REOPEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.