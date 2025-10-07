ETV Bharat / state

दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर, जल्द खुल सकता है चिड़ियाघर, इस वजह से हुआ था बंद

अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट दो दिन बाद गुरूवार को आ सकती है, नेगेटिव रिपोर्ट होने पर चिड़ियाघर को दोबारा खोला जा सकता है.

जल्द खुल सकता है चिड़ियाघर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 6:02 PM IST

नई दिल्ली: नेशनल जूलॉजिकल पार्क (दिल्ली चिड़ियाघर) जल्द ही खुल सकता हैं. एक अक्टूबर को भेजे गए अंतिम नमूने की रिपोर्ट गुरुवार तक आने की उम्मीद है. यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो चिड़ियाघर को दोबारा खोलने की अनुमति के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके बाद चिड़ियाघर को खोलने की तारीख तय कर दी जाएगी.

दिल्ली चिड़ियाघर 30 अगस्त को उस समय बंद कर दिया गया था, जब H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि हुई थी. उस दौरान 12 पक्षियों की मौत हुई थी, जिनमें छह पेंटेड स्टॉर्क, दो ब्लैक-हेडेड आइबिस और चार प्रवासी पेंटेड स्टॉर्क शामिल थे. आखिरी पॉजिटिव नमूना 1 सितंबर को मिला था, जिसके बाद एहतियातन चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था. इस दौरान चिड़ियाघर परिसर में सैनिटाइजेशन और बायो-सिक्योरिटी उपाय लागू किए गए हैं.

चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. संजीत कुमार ने कहा कि नियमित अंतराल पर अलग-अलग बाड़ों और पक्षीशाला से नमूने लिए जा रहे हैं. 1 सितंबर के बाद से जांचे गए सभी नमूनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है. एक अक्टूबर को आखिरी नमूना भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) जांच के लिए भेजा गया था. जांच रिपोर्ट गुरुवार तक आने की उम्मीद है. यदि वहां से निगेटिव रिपोर्ट आती है तो संबंधित विभागों से अनुमति लेने के बाद चिड़ियाघर को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

डॉ. संजीत कुमार ने कहा कि चिड़ियाघर दोबारा खोलने के बाद सभी आगंतुकों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के नए दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे. मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और निर्धारित मार्गों पर ही घूमना अनिवार्य किया जाएगा. वहीं, पशुओं के बाड़ों के पास अनावश्यक भीड़ न लगे इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी.

6 सितंबर के बाद से आइसोलेशन वार्ड में भी किसी पक्षी की मौत नहीं
24 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 के बीच पानी वाले पक्षी एवीयरी और आइसोलेशन वार्ड में नौ पेंटेड स्टॉर्क और तीन ब्लैक-हेडेड आइबिस की मौत हुई थी. इनमें से 7 सैंपल्स में एच5एन1 वायरस की पुष्टि हुई थी. हालांकि, 28 अगस्त के बाद से एवीयरी में कोई मौत दर्ज नहीं हुई. वहीं, 6 सितंबर के बाद से आइसोलेशन वार्ड में भी सभी पक्षी सुरक्षित हैं.

इससे पहले दो बार अस्थायी रूप से बंद हो चुका है चिड़ियाघर
दिल्ली चिड़ियाघर में करीब 96 प्रजातियों के जानवर हैं और यह देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण केंद्र है. लेकिन बर्ड फ्लू के चलते चिड़ियाघर को तीसरी बार अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है. इससे पहले भी 2016 और 2021 में बर्ड फ्लू की वजह से अस्थायी रूप से बंद किया गया था.

