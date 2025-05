ETV Bharat / state

दिल्ली के चिड़ियाघर में अब पेपरवर्क नहीं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग से मिलेगा रियल टाइम डेटा - DELHI ZOO NEW INITIATIVE

दिल्ली जू में पूरी तरह से ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम लागू ( ETV BHARAT )

Published : May 18, 2025 at 12:52 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 1:07 PM IST

नई दिल्लीः पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क (दिल्ली चिड़ियाघर) ने एक अहम कदम उठाया है. पहले जहां टिकट काउंटर को बंद कर पूरी तरह से ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम लागू किया गया था, वहीं अब चिड़ियाघर प्रशासन ने अपने आंतरिक कामकाज को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की शुरुआत की है. अब कर्मचारी पेपर की जगह मोबाइल टैबलेट पर काम कर रहे हैं, जिससे कागज का उपयोग सिमटता जा रहा है. चिड़ियाघर के सभी 20 बीट पर तैनात कर्मचारियों को मिले टैबलेट: चिड़ियाघर के डायरेक्टर डॉ. संजीत कुमार (आईएफएस) ने बताया कि चिड़ियाघर के सभी 20 बीट पर तैनात कर्मचारियों को टैबलेट मुहैया कराए गए हैं. बीट के कर्मचारी इन टैबलेट्स में जानवरों और पक्षियों से जुड़ी सभी गतिविधियों और जानकारियों को दर्ज किया जाता है. ये डेटा सीधे चिड़ियाघर के आंतरिक सॉफ्टवेयर सिस्टम पर चला जाता है, जिसे अधिकारी रियल टाइम उस डेटा को देख सकते हैं. इससे न सिर्फ रिकॉर्ड रखना बहुत आसान हुआ है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया भी पहले से अधिक तेज और प्रभावशाली हो गई है. टिकट काउंटर को बंद कर पूरी तरह से ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम लागू (ETV BHARAT) पेपरलेस कार्य प्रणाली से होगा पर्यावरण संरक्षण : इतना ही नहीं काम में पारदर्शिता आए इसके लिए कहां से डेटा डाला गया है उसकी लोकेशन और पूरी जानकारी होगी. इससे ये फायदा होगा कि कोई भी कर्मचारी बीट से ही डेटा डाल पाएगा. इस बदलाव से कर्मचारियों का काम भी पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हो गया है. डायरेक्टर डा. संजीत कुमार के मुताबिक पेपरलेस काम प्रणाली से हमें न सिर्फ कागज की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिल रहा है. कर्मचारियों को मिले टैबलेट पर हो रहा ऑफिस का काम (ETV BHARAT) चिड़ियाघर में पर्यावरण संरक्षण के लिए चल रही कई योजनाएं : दिल्ली चिड़ियाघर में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जिसमें प्लास्टिक मुक्त दिल्ली चिड़ियाघर आदि है. चिड़ियाघर में ऑफिस स्तर पर भी डिजिटल माध्यम को प्राथमिकता दी जा रही है. अधिकतर पत्राचार, रिपोर्टिंग और फाइलिंग ऑनलाइन की जा रही है, जिससे पेपर का उपयोग न्यूनतम हो. दिल्ली चिड़ियाघर की ये पहल निश्चित रूप से भविष्य के ‘ग्रीन ऑफिस’ की ओर एक ठोस कदम है. दिल्ली जू पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कर रहा कई काम (ETV BHARAT) ऑनलाइन टिकट से बच रहा पेपरः दिल्ली चिड़ियाघर में पहले लोग काउंटर से टिकट खरीदते थे. गेट पर टिकट चेक होता था. उसके बाद टिकट को फाड़कर फेंक दिया जाता था. इससे न केवल पेपर की बर्बादी होती थी. बल्कि कचरा भी फैलता था. साथ ही कितने विजिटर्स आए इसका पता लगाने के लिए टिकट की बिक्री कितनी हुई इसे जोड़ना पड़ता था. अब टिकट आनलाइन है. ऑनलाइन टिकट बुक करने पर एंट्री प्वाइंट पर क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद प्रवेश दे दिया जाता है. इससे गंदगी भी नहीं होती है और बस एक क्लिक पर पता चल जाता है कि कितने लोगों ने चिड़ियाघर घूमने के लिए टिकट बुक किया है. पेपरलेस कार्य प्रणाली से होगा पर्यावरण संरक्षण (ETV BHARAT) एक दिन में 18 हजार लोगों की है क्षमताः दिल्ली चिड़ियाघर बेहद हरा भरा है और 176 एकड़ में फैला हुआ है. यहां पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं. यहां पर विभिन्न प्रजाति के 1200 से अधिक पशु पक्षी संरक्षित किए गए हैं. एक दिन में 18000 लोग दिल्ली चिड़ियाघर घूमने के लिए टिकट बुक कर सकते हैं. पांच साल तक के बच्चों की टिकट नहीं लगती है. ऐसे में बच्चों को मिलाकर कई बार पर्यटकों की संख्या 18 से 24 हजार तक भी पहुंच जाती है. पेपर उत्पादन के लिए भारी मात्रा में होती है पेड़ों की कटाई : बता दें कि पेपर के उत्पादन में भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है, जिससे वन्य जीवन और पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ता है. ऐसे में चिड़ियाघर जैसे संस्थानों में पेपरलेस व्यवस्था अपनाना न केवल एक मिसाल है, बल्कि इससे देशभर के अन्य संस्थानों को भी प्रेरणा लेकर इस व्यवस्था को अपनाना चाहिए. ये भी पढ़ें : दिल्ली जू में जल्द शुरू होगी नाइट सफारी, अंधेरे में भी देखे जा सकेंगे शेर, चीते और बाघ, चिड़ियाघर प्रबंधन कर रहा स्टडी दिल्ली जू में समर कैंप का आयोजन, बच्चों को मिलेगा नेचर और एनिमल्स को करीब से जानने का मौका

Last Updated : May 18, 2025 at 1:07 PM IST