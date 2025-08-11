नई दिल्ली: दिल्ली चिड़ियाघर में पिछले तीन दिनों में दो बाघ शावकों की मौत हो गई है. ये मौतें चिड़ियाघर में छह बंगाल टाइगर शावकों के जन्म के जश्न के ठीक एक हफ्ते बाद हुईं. इन शावकों का जन्म सात साल की बाघिन अदिति ने दिया था.

सीसीटीवी से हो रही निगरानी: नागपुर के गोरेवाड़ा बचाव केंद्र से लाए जाने के बाद से अदिति का यह पहला शावक था. चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने कहा कि बाघिन बाकी चार शावकों को दूध पिला रही है. शावकों पर सीसीटीवी से और मैन्युअली निगरानी रखी जा रही है.

दो बाघ शावकों की मौत: 8 अगस्त की सुबह, सबसे छोटे शावक की बाड़े के अंदर मौत हो गई. एक अन्य शावक, जो कमज़ोर था और अपनी बाघिन का दूध नहीं पी पा रहा था, उसे 9 अगस्त की रात चिड़ियाघर के अस्पताल में भेजा गया था. इलाज के बावजूद अगली रात उसकी मौत हो गई. बता दें कि बाकी शावकों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और वे अच्छी तरह से दूध पी रहे हैं.

इस जन्म से पहले, चिड़ियाघर में छह सफ़ेद बाघ और सात रॉयल बंगाल टाइगर थे. 2023 में, गोरेवाड़ा की ही बाघिन सिद्धि ने पांच शावकों को जन्म दिया, जो लगभग 18 वर्षों में चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला सफल जन्म था. इनमें से केवल दो शावक ही जिंदा बचे. छह शावकों का आखिरी जन्म 2005 में हुआ था, जब दो जिंदा बचे थे.

शावकों में 100 प्रतिशत जीवित रहना बेहद मुश्किल: हाल ही में सफेद बाघ का जन्म 2022 में हुआ था, जब बाघिन सीता ने तीन शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से दो जीवित बचे थे. एक अधिकारी ने कहा, "इतने बड़े शावकों में, 100 प्रतिशत जीवित रहना बेहद मुश्किल है." दिल्ली चिड़ियाघर में 1 नवंबर, 1959 को अपने उद्घाटन के बाद से ही बाघों को रखा गया है.

राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1998 के तहत 2010 में शुरू किए गए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गंभीर रूप से संकटग्रस्त वन्य प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम के तहत, इसे बाघ संरक्षण और प्रजनन केंद्र के रूप में पहचाना गया है.

ये भी पढ़ें :