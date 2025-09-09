ETV Bharat / state

दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू नियंत्रण में, पिछले 72 घंटों में नहीं हुई कोई मौत

चिड़ियाघर पूरी तरह सतर्क है, मानक प्रोटोकॉल के तहत सभी कदम उठाए जा रहे हैं- नेशनल जूलॉजिकल पार्क के निदेशक डॉ संजीत कुमार

दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू नियंत्रण में
दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू नियंत्रण में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2025 at 9:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क (Delhi Zoo) से राहत भरी खबर आई है. पिछले 72 घंटे में न तो जलपक्षियों और न ही प्रवासी पक्षियों की कोई मौत हुई है. जबकि, 24 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 12 पक्षियों की मौत हुई थी, जिनमें से 7 सैंपल्स में एच5एन1 वायरस की पुष्टि हुई. हालांकि, 28 अगस्त के बाद से बर्ड एवीयरी में और 6 सितंबर के बाद से आइसोलेशन वार्ड में कोई नई मौत नहीं हुई है. वहीं, फिलहाल दो पक्षी स्वस्थ भी हो रहे हैं.

प्रवासी पक्षियों में भी एक सितंबर के बाद से कोई मौत नहीं हुई है. जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए हैं. चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि अन्य जानवर सुरक्षित हैं और बर्ड फ्लू को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन और बायो-सिक्योरिटी उपाय जारी है. वहीं, दर्शकों के सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए चिड़ियाघर प्रबंधन की ओर से अगले आदेश तक चिड़ियाघर बंद किया गया है.

दिल्ली चिड़ियाघर पूरी तरह सतर्क है और मानक प्रोटोकॉल के तहत सभी कदम उठाए जा रहे हैं
दिल्ली चिड़ियाघर पूरी तरह सतर्क है और मानक प्रोटोकॉल के तहत सभी कदम उठाए जा रहे हैं (ETV Bharat)

नेशनल जूलॉजिकल पार्क के निदेशक डॉ संजीत कुमार ने बताया; ''24 अगस्त से 6 सितंबर 2025 के बीच पानी वाले पक्षी एवीयरी और आइसोलेशन वार्ड में नौ पेंटेड स्टॉर्क और तीन ब्लैक-हेडेड आइबिस की मौत हुई थी. इनमें से 7 सैंपल्स में एच5एन1 वायरस की पुष्टि हुई थी. हालांकि, 28 अगस्त के बाद से एवीयरी में कोई मौत दर्ज नहीं हुई. वहीं, 6 सितंबर के बाद से आइसोलेशन वार्ड में भी कोई पक्षी नहीं मरा है.

दिल्ली जू के निदेशक डॉ संजीत कुमार ने बताया;''इसी अवधि में चिड़ियाघर के तालाब क्षेत्र में पांच प्रवासी पेंटेड स्टॉर्क की मौत हुई थी, जिनमें से तीन सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई. एक सितंबर के बाद प्रवासी पक्षियों में कोई मौत दर्ज नहीं हुई है. पर्यावरणीय सैंपल्स जांच के लिए भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) भेजे गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू पर नियंत्रण, 72 घंटे से नहीं हुई कोई नई मौत
दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू पर नियंत्रण, 72 घंटे से नहीं हुई कोई नई मौत (ETV Bharat)

निदेशक डॉ संजीत कुमार ने बताया कि अन्य किसी जानवर में इन्फ्लूएंजा जैसे लक्षण नहीं पाए गए हैं. इसके साथ ही चिड़ियाघर परिसर में सैनिटाइजेशन और बायो-सिक्योरिटी उपाय लागू किए जा रहे हैं. चिड़ियाघर पूरी तरह सतर्क है और मानक प्रोटोकॉल के तहत सभी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सके.

दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की घटनाएं: दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का यह तीसरा प्रकोप है. वर्ष 2016 और 2021 में भी इसी तरह के मामले सामने आए थे, जिनके बाद चिड़ियाघर को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था. वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रवासी पक्षी बर्ड फ्लू के वाहक हो सकते हैं, जिसके कारण चिड़ियाघरों में इस तरह की घटनाएं समय-समय पर सामने आते रहती है.

