नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान पर पहुंच गया है. हथिनी कुंड बैराज से आज 1 सितंबर को सुबह 9 बजे छोड़े गए 3, 29,313 क्यूसेक पानी से यमुना में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1866 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक लोहे के पुल (रेल रोड ब्रिज) को बंद कर दिया गया है, जिसके जरिए पूर्वांचल, बिहार व कोलकाता की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनों का संचालन होता है. अब इन ट्रेनों के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.

जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शाहदरा की चेयरपर्सन आईएएस रिश्ता गुप्ता की तरफ से लेटर जारी कर डिविजनल रेलवे मैनेजर दिल्ली को रेल रोड ब्रिज को बंद करने का निर्देश दिया गया है. इस आदेश के बाद रेलवे ने रेल रोड ब्रिज को बंद कर दिया है. हालांकि पहले से ही सुरक्षा कारणों से रेलवे की ओर से इस पुल पर ट्रेनों को 15 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से गुजारा जा रहा था, जलस्तर और ज्यादा बढ़ने पर हालात गंभीर हो सकते थे. यात्रियों की सुरक्षा व संरक्षा सर्वोपरि है, ऐसे में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता है. हालात बिगड़ते देख इस पुल को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है.

दिल्ली में बढ़ रहा यमुना का जलस्तर (ETV Bharat)

नई दिल्ली के रास्ते चलेंगी ट्रेनें: रेलवे अधिकारियों के मुताबिक संभावित संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार की गई है. पुरानी दिल्ली से पूर्वांचल की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों को नई दिल्ली - तिलक ब्रिज के रास्ते गाजियाबाद की ओर निकाला जा रहा है. इससे यात्रियों को यात्रा जारी रखने में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. इतना ही नहीं ज्यादातर ट्रेनों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन में चढ़ने-उतरने की सुविधा मिल सके.

रद्द की जा सकती हैं लोकल ट्रेनें: रेलवे अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि हालात बिगड़ने पर कुछ लोकल ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है या फिर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा. प्राथमिकता लंबी दूरी की ट्रेनों को सुचारु रूप से चलाने पर होगी, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों की यात्रा प्रभावित न हो. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर समय-समय पर घोषणाएं की जाएंगी. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर व ऑनलाइन माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों के संचालन से संबंधित जानकारी दी जाएगी.

दिल्ली में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

पहले भी बंद हुआ था संचालन:

बता दें कि दो साल पहले भी जब यमुना का जलस्तर बढ़ा था, तब भी बाढ़ जैसे हालात बने थे और रेल रोड ब्रिज से ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था. उस समय भी यही वैकल्पिक व्यवस्था लागू की गई थी. पहले के अनुभव से मिली सीख के आधार पर इस बार तैयारियां और पुख्ता की जाएंगी. यमुना नदी पर बना ये ऐतिहासिक पुल न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूर्वी भारत से जुड़ाव का अहम माध्यम है. अंग्रेजों ने इसे उस दौर में दिल्ली को तत्कालीन राजधानी कोलकाता से जोड़ने के लिए बनवाया था.



