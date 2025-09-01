नई दिल्ली: यमुना में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हथिनी कुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा गया है, उससे अनुमान है कि इस बार जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच सकता है. अगर ऐसा हुआ 47 वर्षों में तीसरा अवसर होगा जब दिल्ली से गुजरने वाली यमुना अपना यह रौद्र रूप दिखाएगी.

मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार और बाढ़ से जुड़े संबंधित विभाग पूरी तरह मुस्तैद हैं. हर परिस्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि इस बार विभागों ने पहले से ही व्यापक तैयारी कर रखी है. पिछले छह महीनों में जिस तरह से यमुना और नालों की डी-सिल्टिंग का काम किया गया है, उसका बड़ा लाभ मिला है. बांधों के सभी गेट खुले हैं और कहीं भी पानी रुक नहीं रहा है. पानी का जितना तेज़ी से बहाव आ रहा है, उतना ही तेज़ी से आगे भी निकल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना फ्लड प्लेन में पानी पहुंचना स्वाभाविक है, क्योंकि वह नदी का प्राकृतिक हिस्सा है. इसके अलावा बाहरी इलाकों में पानी के फैलने की संभावना नहीं है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है और सभी अधिकारी लगातार हर घंटे की रिपोर्ट ले रहे हैं. उन्होंने जानकारी दी कि हथिनी कुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा गया है, उससे अनुमान है कि इस बार जलस्तर 207 मीटर या उससे थोड़ा ऊपर तक जा सकता है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है. बाढ़ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा. दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राजधानी के लोग सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें. मुख्यमंत्री ने यमुना तलहटी में बसे लोगों से भी अपील की कि वे सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.

यमुना में लगादार बढ़ रहा पानी का जलस्तर (ETV Bharat)

दिल्ली में इससे पहले वर्ष 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर को पार किया था. जो अपने आप में रिकॉर्ड था. उसके बाद इस वर्ष रिकॉर्ड जलस्तर बढ़ा है और स्थिति सबके सामने है. उसके बाद वर्ष 2023 में यमुना का जलस्तर 208.15 मीटर रिकॉर्ड किया गया जो अब तक का सर्वाधिक है. इससे पहले वर्ष 1924, 1947, 1976, 1978, 1988, 1995, 2010, 2013 में दिल्ली के तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया था. दिल्ली में बाढ़ को लेकर सरकार तैयार रिपोर्ट के अनुसार अगस्त और सितंबर महीने में बाढ़ आने की प्रवृत्ति रहती है.



