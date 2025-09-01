नई दिल्ली: यमुना में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हथिनी कुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा गया है, उससे अनुमान है कि इस बार जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच सकता है. अगर ऐसा हुआ 47 वर्षों में तीसरा अवसर होगा जब दिल्ली से गुजरने वाली यमुना अपना यह रौद्र रूप दिखाएगी.
मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार और बाढ़ से जुड़े संबंधित विभाग पूरी तरह मुस्तैद हैं. हर परिस्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि इस बार विभागों ने पहले से ही व्यापक तैयारी कर रखी है. पिछले छह महीनों में जिस तरह से यमुना और नालों की डी-सिल्टिंग का काम किया गया है, उसका बड़ा लाभ मिला है. बांधों के सभी गेट खुले हैं और कहीं भी पानी रुक नहीं रहा है. पानी का जितना तेज़ी से बहाव आ रहा है, उतना ही तेज़ी से आगे भी निकल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना फ्लड प्लेन में पानी पहुंचना स्वाभाविक है, क्योंकि वह नदी का प्राकृतिक हिस्सा है. इसके अलावा बाहरी इलाकों में पानी के फैलने की संभावना नहीं है.
