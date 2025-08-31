नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए कांग्रेस और उसके सभी प्रकोष्ठ जुटे हुए हैं. सभी का जोर इस बात पर है कि किस तरीके से आम आदमी को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ा जाए और उन लोगों की समस्याओं का समाधान करके उनका समर्थन हासिल किया जाए. इसी क्रम में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने महिलाओं को पार्टी से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए दो अभियान शुरू किए हैं. इसके तहत एक अभियान महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखते हुए उन्हें मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन बांटने का काम भी महिला कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है. इसी क्रम में ईटीवी भारत के रिपोर्टर राहुल चौहान ने दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह सहित कई महिलाओं से बात की...

दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने बताया कि जब हमारे नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक न्याय यात्रा निकाली थी तो बड़ी संख्या में उन्होंने महिलाओं से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जाना था. महिलाओं ने अपनी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और गरीबी बताई थी. उस समस्या का समाधान करने के लिए राहुल गांधी ने काम के साथ कमाई का नारा देते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को निर्देश दिया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कोई काम शुरू किया जाए.

दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की सिलाई प्रशिक्षण पर बयान (ETV Bharat)

फ्री सिलाई प्रशिक्षण योजना की शुरुआत

उन्होंने बताया कि इसके तहत 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए प्रियदर्शनी फ्री सिलाई प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की. इसके साथ ही प्रियदर्शनी उड़ान योजना के तहत महिलाओं और युवतियों को कांग्रेस के हर जिले और विधानसभा स्तर पर फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने का काम शुरू किया गया, ताकि गरीब महिलाएं जो पैसे के अभाव में सैनिटरी नैपकिन की जगह कपड़े का इस्तेमाल करती हैं. अब वह भी हमारी मदद से निशुल्क सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर पा रही हैं.

पुष्पा सिंह ने बताया कि महिलाओं को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के सभी 14 जिलों में जिला अध्यक्षों और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से 100 से 500 महिलाओं और युवतियों को फ्री सैनिटरी पैड हर महीने बांटने का काम किया जा रहा है. आगे यह संख्या और बढ़ाई जाएगी. उन्होंने बताया कि सिलाई का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को सिर्फ 100 रुपये कांग्रेस का सदस्यता शुल्क लेकर सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किसी भी तरह ही कोई राशि उनसे नहीं ली जा रही.

दिल्ली में सिलाई का प्रशिक्षण (ETV Bharat)

प्रशिक्षण देने वाली महिला को हर महीने 5000 रुपये

दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने आगे बताया कि महिला कांग्रेस की ओर से दिल्ली कांग्रेस के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में एक-एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है. उस प्रशिक्षण केंद्र को चलाने वाली महिला को हर माह 5000 की मदद दी जा रही है. इन सेंटरों पर 10 से 15 महिलाओं का बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. महिलाओं की संख्या के हिसाब से बैच बनाए गए हैं. इन सभी महिलाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है. तीन महीने का प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद इनको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है. ताकि उस सर्टिफिकेट के माध्यम से यह महिलाएं कहीं भी बाजार में किसी मॉल में या कहीं किसी बुटीक पर रोजगार हासिल कर सकें. इसके अलावा जब महिलाओं की एक बड़ी टीम तैयार हो जाएगी तो आगे यह योजना रखी गई है कि कांग्रेस पार्टी के झंडा, टोपी और बैनर सिलने के लिए भी सिलाई का काम भी इन्हें महिलाओं को दिया जाए और उसके बदले में उनको पैसे दिए जाएं ताकि उनके लिए वह रोजगार एक साधन बन सके.यह अभियान दिल्ली के अलावा महिला कांग्रेस द्वारा अन्य प्रदेशों में भी शुरू किया गया है.

दिल्ली में सिलाई प्रशिक्षण (ETV Bharat)

कहां कहां चल रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र

यह प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली महिला कांग्रेस की तरफ से संगठन के सभी संगठनात्मक जिलों में चलाए जा रहे हैं. इनमें से कृष्णा नगर जिले का सिलाई सेंटर मंडावली में चलाया जा रहा है. कृष्णा नगर कांग्रेस महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुनीता धवन ने बताया कि राजीव गांधी के जन्मदिन पर यह सेंटर शुरू किया गया. इस केंद्र को बरखा रानी के द्वारा चलाया जा रहा है. यहां पर 6 से 8 महिलाएं अभी निःशुल्क प्रशिक्षण ले रही हैं. तीन से पांच बजे तक सेंटर का समय है. इन महिलाओं को यहां पर कपड़े की कटाई सिलाई व बुनाई करने का काम सिखाया जा रहा है.

ऐसे दिया जाता है प्रशिक्षण केंद्र

केंद्र की संचालिका बरखा रानी ने बताया कि इस केंद्र को चलाने के लिए मुझे एक मशीन, महिला कांग्रेस की तरफ से दी गई है. इसके अलावा प्रशिक्षण देने के बदले हर महीने 5000 रुपये की राशि दी जाएगी. यहां आने वाली युवती और महिलाओं को सिलाई सीखने का काम कर रही हूं. सबसे पहले जो महिलाएं या युवतियां आती हैं उनको अखबार पर कटिंग करके कपड़े की कटिंग करना सिखाया जाता है. इसके साथ ही बटन लगाना, हुक लगाना, तुरपाई और सिलाई का काम सिखाया जाता है. ताकि आगे चलकर यह सभी लोग अपने घर चलाने के लिए खुद भी सिलाई के माध्यम से पैसा कमा सकें.

वहीं, बदरपुर जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कांता शर्मा ने बताया कि उनके बदरपुर जिले के कालकाजी विधानसभा के श्रीनिवासपुरी वार्ड में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर तीन बैच में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उनके यहां सिलाई सेंटर पर करीब 45 महिलाएं 15-15 के तीन बैच में प्रशिक्षण ले रही हैं.

