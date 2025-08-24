ETV Bharat / state

मेरठ में दिल्ली की महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर चलते ई-रिक्शा से फेंका, दोस्त की पार्टी में शामिल होने आई थी - MEERUT NEWS

पुलिस ने केस दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लिया है. मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है.

मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
Published : August 24, 2025 at 8:20 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 8:34 PM IST

मेरठ : कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार देर महिला से ई-रिक्शा चालक ने छेड़छाड़ की. विरोध करने पर ई-रिक्शा चालक ने उसे धक्का दे दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है.

महिला दिल्ली की रहने वाली है, मेरठ एक पार्टी में शामिल होने आई थी. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया, वह मूल रूप से बुलंदशहर जिले की रहने वाली है और वर्तमान में दिल्ली में रहती है. अपनी एक दोस्त के बुलावे पर पार्टी में शामिल होने आई थी.

देर रात हुआ विवाद : महिला ने बताया, देर रात दिल्ली जाने के लिए सड़क पर खड़ी थी, तभी उसे एक ई-रिक्शा चालक मिला. दिल्ली-देहरादून हाईवे पर ई-रिक्शा चालक उससे बदसलूकी करने लगा. मना किया तो विवाद करने लगा और चलते ऑटो से धक्का देकर गिरा दिया.

हाथ की हड्डी टूटी : सड़क पर गिरने से नाक और हाथ में चोट लग गई. पुलिस मौके पर पहुंची तो नाक से खून निकल रहा था. अस्पताल में जांच की गई तो महिला के हाथ की हड्डी भी टूट है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं पुलिस पूछताछ में अलग-अलग बात बताई है.

किराए को लेकर हुआ था विवाद : एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि महिला के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. किराए के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ है. ऑटो चालक के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है. महिला को मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया था. इलाज के बाद दिल्ली अपने घर चली गई. मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है.

