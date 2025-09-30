NCRB के आंकड़ों में खुलासा: आपसी विवाद के चलते दिल्ली में हुई सबसे अधिक हत्याएं, युवा सबसे अधिक शिकार
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. हत्याओं के लिए मामूली कहासुनी के मामले भी सामने आए..
नई दिल्ली: दिल्ली में हालिया हत्याओं की घटनाओं ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में कुल 506 हत्याओं के मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे अधिक 242 मामले आपसी विवाद के चलते हुए. वहीं मामूली कहासुनी में 115, आपसी दुश्मनी में 88 व पारिवारिक विवाद में 59 हत्याएं दर्ज की गईं. इसके अलावा पैसों के विवाद में 46 और डकैती या लूट के दौरान विरोध करने पर 43 हत्याएं हुईं.
आयु के हिसाब से आंकड़े और भी चिंताजनक हैं. सबसे अधिक हत्याओं का शिकार युवा वर्ग रहा. आंकड़ों के अनुसार, 18 से 30 साल के लोगों में 221 और 30 से 45 साल के लोगों में 196 हत्याएं हुईं. वहीं 16 से 18 साल की उम्र वाले 18 मामले सामने आए. ये आंकड़े बयां करते हैं कि दिल्ली में आपसी विवाद और युवा वर्ग में हिंसा अब गंभीर चुनौती चुकी है.
2023 में आए इतने मामले: एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो राजधानी दिल्ली में वर्ष 2021 में हत्या के 459 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं वर्ष 2022 में 509 और वर्ष 2023 में 506 हत्या की मामले दर्ज किए. अगर इन हत्याओं की वजह के पीछे जाएं तो सबसे अधिक हत्या के मामले आपसी विवाद के हैं. वर्ष 2023 में आपसी विवाद को लेकर 242 हत्या के मामले दर्ज किए गए.
ये रहे अन्य मामले: वहीं मामूली कहासुनी में हत्या के मामलों की संख्या 115 दर्ज की गई. आपसी दुश्मनी में 88 हत्याएं हुईं. पारिवारिक विवाद में 59 हत्याएं हुईं. पैसों के विवाद में 46, डकैती व लूट के दौरान विरोध करने पर 43 हत्या के मामले दर्ज किए गए. अवैध संबंध में 28 और लव अफेयर में 21 हत्या के मामले दर्ज किए गए. दहेज हत्या का सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया. वहीं, चार ब्लाइंड मर्डर भी पुलिस ने दर्ज किए.
