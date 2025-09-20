ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बादलों की आवाजाही जारी, लेकिन बरसात नहीं, तापमान में गिरावट, जाने आज कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली- एनसीआर में बीते दो दिनों से लोगों को गर्मी और उमस से काफी हद तक राहत मिली है. वजह यह है कि मानसून जाते-जाते एक बार फिर सक्रिय हुआ और आसमान में घने काले बादल छाए रहे. हल्की बूंदाबांदी के साथ तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को सुकून मिला.

शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री कम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 95 से 56 प्रतिशत के बीच रहा, हालांकि वर्षा कहीं नहीं हुई.

मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं, 20 से 26 सितंबर तक राजधानी और एनसीआर में धूप खिली रहेगी. इस दौरान उमस भरी गर्मी महसूस होगी और साथ ही बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी.