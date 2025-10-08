ETV Bharat / state

दिल्ली को पानी की समस्या से मिलेगा छुटकारा, कल गृह मंत्री अमित शाह देंगे करोड़ों की सौगात

जलमंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि आधुनिक और आत्मनिर्भर दिल्ली की ओर गृह मंत्री अमित शाह इन कार्यों का उदघाटन व शिलान्यास करेंगे.

गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता
गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 8, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाखों लोगों को स्वच्छ जल आपूर्ति और आधुनिक सीवरेज नेटवर्क के रूप में एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार दिल्ली जल बोर्ड की 1816 करोड़ से अधिक की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. यह कदम दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.

इस मेगा परियोजना में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं, जो दिल्ली की दशकों पुरानी जल और सीवरेज समस्याओं को दूर करने पर केंद्रित हैं. मुख्य फोकस में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइन्स का निर्माण और उसे दुरुस्त करना शामिल है. विशेष रूप से, पश्चिमी दिल्ली के लगभग 25 लाख घरों के सीवेज के शोधन के लिए बड़ी सीवेज लाइन बिछाई गई है और नए संयंत्र लगाए गए हैं. स्वच्छ पेयजल को दूर-दराज के इलाकों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाने के लिए बूस्टर पंपिंग स्टेशनों को भी इन परियोजनाओं में शामिल किया गया है.

जल और सीवरेज प्रबंधन में बड़ा बदलाव
जल और सीवरेज प्रबंधन में बड़ा बदलाव (ETV Bharat)

परियोजनाओं का उद्देश्य और दायरा: इन परियोजनाओं के माध्यम से 30 लाख से अधिक लोगों को चौबीसों घंटे (24x7) पानी की आपूर्ति का लाभ मिलने की उम्मीद है. वज़ीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र में जल आपूर्ति सुधार परियोजना को दोबारा शुरू किया गया है, जिससे बुराड़ी, पंजाबी बाग और पीतमपुरा जैसे क्षेत्रों में भी 24x7 जल आपूर्ति संभव हो सकेगी.

यमुना सफाई अभियान को मिलेगा बल: ये परियोजनाएं केवल जल और सीवरेज नेटवर्क तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के व्यापक अभियान का एक अभिन्न अंग हैं. गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकने के लिए 22 नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने की योजना भी है. सीवेज से ट्रीट हुआ पानी नदी में जाने वाले प्रदूषकों की मात्रा में भारी कमी आएगी, जिससे यमुना का कायाकल्प संभव हो सकेगा. इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत जल, सीवर और ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा भी की गई है, जो अगले 20 सालों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा.

जलमंत्री प्रवेश वर्मा
जलमंत्री प्रवेश वर्मा (ETV Bharat)

आधुनिक और आत्मनिर्भर दिल्ली की ओर एक कदम: पश्चिमी दिल्ली के केशोपुर में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली सरकार में जलमंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि आधुनिक और आत्मनिर्भर दिल्ली की ओर गृह मंत्री अमित शाह इन कार्यों का उदघाटन व शिलान्यास करेंगे. उन्होंने इसे दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली 'स्वच्छ, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार' राजधानी बन रही है.

बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड का यह कार्यक्रम गत 30 सितंबर को ही होना था. लेकिन उक्त दिन प्रदेश बीजेपी के पहले अध्यक्ष वीके मल्होत्रा के निधन होने से यह स्थगित हो गया. अब गुरुवार को अपराह्न तीन बजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि जल बोर्ड की इन परियोजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास करेंगे.

TAGGED:

DELHI JAL BOARDHOME MINISTER AMIT SHAHWORKS IN WATER SEWERAGE MANAGEMENTदिल्ली को मिलेगी करोड़ों की सौगातDELHI WATER PROBLEM

ETV Bharat Logo

