ETV Bharat / state

दिल्ली में बदलने लगा मौसम, दिन में तेज धूप कर रही परेशान, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक सोमवार को आसमान साफ रहेगा और पूरे दिन तेज धूप खिली रहेगी.

मौसम अपडेट
मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2025 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दिनों लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं. बीते कई दिनों से बारिश न होने की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है. आर्द्रता का स्तर 89 से 51 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड किया गया. रविवार को पूरे दिन बारिश नहीं हुई.

मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक सोमवार को आसमान साफ रहेगा और पूरे दिन तेज धूप खिली रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

IMD का पूर्वानुमान है कि 25 सितंबर तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी और बादलों की आवाजाही न के बराबर रहेगी. यानी सुबह से शाम तक लोगों को तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

प्रदूषण स्तर का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु सूचकांक 122 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 122, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 111 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ हैं.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATEIMD DELHI FORECASTदिल्ली में आज का मौसमRAIN ALERT IN DELHIDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, जो सचिन और धोनी नहीं कर पाए वो कर मचाया धमाल

'तेजस्वी की सभा में PM मोदी की मां को गाली दी गई' बिहार BJP ने शेयर किया वीडियो

अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता

ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान को चेतावनी दी, परिणाम भुगतने की धमकी दी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.