दिल्ली में बदलने लगा मौसम, दिन में तेज धूप कर रही परेशान, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 22, 2025 at 7:35 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दिनों लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं. बीते कई दिनों से बारिश न होने की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है. आर्द्रता का स्तर 89 से 51 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड किया गया. रविवार को पूरे दिन बारिश नहीं हुई. मौसम का हाल भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक सोमवार को आसमान साफ रहेगा और पूरे दिन तेज धूप खिली रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.