ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश थमी, बढ़ी गर्मी और बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दिनों गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. बीते कई दिनों से बारिश की बूंदें तक नहीं पड़ीं, जिसकी वजह से दिल्ली के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री कम 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हवा में नमी का स्तर 92 से 54 प्रतिशत के बीच रहा और वर्षा कहीं नहीं हुई.

मौसम विभाग के मुताबिक आज रविवार को भी राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 20 सितंबर से 26 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और सिर्फ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. मानसून की विदाई के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है.