दिल्ली-NCR में बारिश थमी, बढ़ी गर्मी और बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

मौसम विभाग के मुताबिक आज रविवार को भी राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है.

Published : September 21, 2025 at 7:25 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दिनों गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. बीते कई दिनों से बारिश की बूंदें तक नहीं पड़ीं, जिसकी वजह से दिल्ली के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री कम 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हवा में नमी का स्तर 92 से 54 प्रतिशत के बीच रहा और वर्षा कहीं नहीं हुई.

मौसम विभाग के मुताबिक आज रविवार को भी राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 20 सितंबर से 26 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और सिर्फ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. मानसून की विदाई के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

प्रदूषण स्तर का हाल
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह 6:30 बजे तक राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 127 दर्ज किया गया. वहीं, दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों में भी वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ श्रेणी में बनी रही. फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 122, गाजियाबाद में 112, ग्रेटर नोएडा में 118 और नोएडा में 115. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है.

