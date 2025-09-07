ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में जारी रहेगा बारिश का दौर, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, पढ़िए मौसम का हाल

IMD के मुताबिक कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. आज बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है.

दिल्ली एनसीआर में मौसम अपडेट
दिल्ली एनसीआर में मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2025 at 7:34 AM IST

नई दिल्ली: भारत के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है. पहाड़ी और मैदानी दोनों ही राज्यों में तेज बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में भी पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. शनिवार को दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में दिनभर बादलों और धूप के बीच आंख-मिचौली का सिलसिला चलता रहा. जब आसमान साफ होता, तो तेज धूप निकल आती, जिससे लोगों को गर्मी और उमस की दोहरी मार झेलनी पड़ी.

दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई, जिनमें मयूर विहार में सबसे ज्यादा 16 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रिज मौसम केंद्र पर 5.7 मिमी बारिश हुई. बारिश के चलते राजधानी में तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं देखी गई. सफदरजंग स्थित मानक वेधशाला के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत के करीब है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है.

बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में बारिश की तीव्रता में कमी आएगी. रविवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है, लेकिन दिन में तेज धूप की संभावना है. इसके चलते अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. रविवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

बारिश से प्रदूषण का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन भाई गुणवत्ता सूचकांक 85 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 72 गुरुग्राम में 82 गाजियाबाद में 88 ग्रेटर नोएडा में 77 और नोएडा में कैसे 80 बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के 8 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि दिल्ली केअन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

