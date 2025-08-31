नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में आज 31 अगस्त को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जैसे क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में नागरिकों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है.

शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम था. वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग ने रविवार, 1 सितंबर के लिए अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने 1 और 2 सितंबर को दिल्ली सहित एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं. 2 सितंबर को भी मौसम आम तौर पर बादलों से ढका रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है.

बारिश से प्रदूषण स्तर में सुधार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 92 गुरुग्राम में 86 गाजियाबाद में 96 ग्रेटर नोएडा में 88 नोएडा में 75 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

