ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में आज जमकर बरसेंगे बदरा, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, पढ़िए मौसम का हाल - DELHI NCR WEATHER UPDATE

मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश होने की चेतावनी.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 31, 2025 at 7:22 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में आज 31 अगस्त को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जैसे क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में नागरिकों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है.

शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम था. वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग ने रविवार, 1 सितंबर के लिए अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने 1 और 2 सितंबर को दिल्ली सहित एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं. 2 सितंबर को भी मौसम आम तौर पर बादलों से ढका रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

बारिश से प्रदूषण स्तर में सुधार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 92 गुरुग्राम में 86 गाजियाबाद में 96 ग्रेटर नोएडा में 88 नोएडा में 75 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में आज 31 अगस्त को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जैसे क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में नागरिकों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है.

शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम था. वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग ने रविवार, 1 सितंबर के लिए अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने 1 और 2 सितंबर को दिल्ली सहित एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं. 2 सितंबर को भी मौसम आम तौर पर बादलों से ढका रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

बारिश से प्रदूषण स्तर में सुधार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 92 गुरुग्राम में 86 गाजियाबाद में 96 ग्रेटर नोएडा में 88 नोएडा में 75 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATE IMD DELHI FORECASTRAIN ALERT IN DELHIदिल्ली में आज का मौसमDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.