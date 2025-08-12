नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सोमवार देर रात से शुरू हुई भारी बारिश का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि यह बारिश का दौर आगामी 17 अगस्त तक यूं ही बना रह सकता है. लगातार हो रही बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं कई इलाकों में जलजमाव और ट्रैफिक की समस्याएं भी देखने को मिली हैं.

सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ. हवा में नमी का स्तर 91 से 62 प्रतिशत रहा.

भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी

भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ है. धौला कुआं-गुरुग्राम रोड में जलभराव होने यातायात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

आगामी 17 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में तेज बाारिश की संभावना

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मंगलवार को राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह या दोपहर के समय गरज वाले बादल बनने और वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है. वहीं बुधवार को भी लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा, जबकि बृहस्पतिवार को दिन भर बादल छाए रहने और मध्यम स्तर की वर्षा होने का अनुमान है.

AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 103, गाजियाबाद में 112, ग्रेटर नोएडा में 106 और नोएडा में 102 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

