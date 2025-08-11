Essay Contest 2025

बारिश या उमस? जानिए आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम का हाल - DELHI WEATHER UPDATE

मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार और मंगलवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी रहेगी.

मौसम अपडेट (फाइल फोटो)
मौसम अपडेट (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 7:22 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अब मौसम बदल चुका है. जहां एक तरफ तेज बारिश का सिलसिला चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उमस से भी लोगों का बुरा हाल है. दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार करवट ले रहा है. इस बीच कल रविवार को बादलों की लुकाछिपी के बीच दिन भर धूप निकली रही. इसके चलते उमस भरी गर्मी का एहसास भी किया गया.

अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री कम 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं हवा में नमी का स्तर 100 से 67 प्रतिशत रिकार्ड किया गया. दिन भर में वर्षा कहीं नहीं हुई.

आज बारिश होने की संभावना
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज राजधानी दिल्ली में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. गरज वाले बादल बनने और वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान है 11 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक फिलहाल लगातार बादल रहेंगे. दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के वक्त हो सकती है. इसके अलावा 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. बीच-बीच में धूप भी आती जाती रहेगी. तापमान भी फिलहाल 31 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

दिल्ली एनसीआर के इलाकों का AQI लेवल
दिल्ली एनसीआर के इलाकों का AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 75, गुरुग्राम में 63, गाजियाबाद में 112, ग्रेटर नोएडा में 106 और नोएडा में 102 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है। कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

