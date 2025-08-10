Essay Contest 2025

दिल्ली NCR में आज जमकर बरसेंगे बदरा, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, पढ़िए मौसम का हाल - DELHI WEATHER UPDATE

मौसम विभाग का अनुमान है कि कि रविवार और सोमवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी रहेगी.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2025 at 7:37 AM IST

Updated : August 10, 2025 at 7:43 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ली और दिन भर जोरदार बारिश का दौर देखने को मिली. राजधानीवासियों के लिए यह मौसम जहां राहत भरा रहा, वहीं जलभराव और भारी जाम से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग ने अगले दो दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

14 वर्षों में सबसे ठंडा अगस्त का दिन

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7.8 डिग्री कम है. यह पिछले 14 वर्षों में अगस्त महीने का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ. वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 100 से 71 प्रतिशत के बीच रहा.

बारिश के आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार को 78.8 मिमी वर्षा हुई थी, जबकि शनिवार को सुबह से शाम तक कुल 26 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

अगले दो दिन भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि रविवार और सोमवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी रहेगी. 10 से 12 अगस्त तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में केवल बूंदाबांदी जबकि कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता में भी सुधार

मौसम की मेहरबानी से न सिर्फ गर्मी से राहत मिली, बल्कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी साफ बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शनिवार को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 98 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है.

रविवार सुबह 7 बजे तक दिल्ली का औसत AQI 65 रहा. एनसीआर के प्रमुख शहरों की बात करें तो फरीदाबाद में AQI 92, गुरुग्राम में 88, गाज़ियाबाद में 95, ग्रेटर नोएडा में 77 और नोएडा में 75 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से नीचे रहा, जो एक सकारात्मक संकेत है.

